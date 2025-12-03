Carabiniere rischia processo per l'omicidio di Ramy, altri 4 per aver falsificato un verbale: Salvini sbotta

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

“Richiesta assurda e vergognosa”, con queste parole Matteo Salvini commenta la richiesta dei pm di rinviare a giudizio il carabiniere al volante della gazzella nella notte in cui morì Ramy Elgaml. La Procura di Milano ha appena concluso le indagini, le stesse in cui è richiesto il processo anche per Fares Bouzidi, l’amico del 19enne. Il capo di imputazione è l’omicidio stradale. Altri sei carabinieri sono indagati per favoreggiamento e depistaggio, mentre su altri quattro militari pesa l’accusa di falso ideologico. Il vicepremier non ci sta: “Riforma della giustizia? Sì, grazie”.

Caso Ramy, carabiniere rischia il processo

Come riporta Ansa, la Procura di Milano rappresentata da Marcello Viola ha concluso per la seconda volta le indagini sulla morte di Ramy Elgaml. I pm Giancarla Serafini e Marco Cirigliano hanno chiesto il rinvio a giudizio a carico di Fares Bouzidi e un carabiniere, entrambi con l’ipotesi di reato di omicidio stradale.

Bouzidi è l’amico di Ramy che la sera del 24 novembre 2024 guidava lo scooter sul quale il 19enne ha trovato la morte.

Il carabiniere, invece, era alla guida della seconda auto inseguitrice fino al momento dello schianto della dueruote che ha decretato la morte del ragazzo.

Lo stesso militare è accusato anche di lesioni nei confronti di Bouzidi a seguito dell’incidente.

Gli altri militari accusati dai pm

Ansa scrive che altri sei militari compaiono nella richiesta dei pm di Milano. Si tratta dei militari accusati di favoreggiamento e depistaggio: secondo gli investigatori gli uomini dell’arma avrebbero tentato di nascondere i fatti, arrivando a volere la cancellazione di filmati e file relativi alla notte del 24 novembre 2024 e a produrre false informazioni ai pm.

Quattro tra i carabinieri coinvolti, inoltre, risultano accusati di falso ideologico: secondo i pm di Milano nel verbale d’arresto di Bouzidi avrebbero indicato che lo scooter fosse scivolato, senza parlare dell’urto causato dall’impatto tra la loro vettura e il piccolo mezzo.

La reazione di Matteo Salvini

Come anticipato, Matteo Salvini ha criticato duramente la richiesta dei pm. “Carabinieri a processo per la morte di Ramy? Un’altra richiesta assurda e vergognosa”, ha scritto sui social.

Nella sua nota, il Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture aggiunge: “Onore all’Arma e alle nostre forze dell’ordine!” e conclude: “Riforma della giustizia? Sì, grazie”.