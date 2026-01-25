Carabiniere trovato morto in caserma a Cagnano Varano in provincia di Foggia, ipotesi suicidio

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Un carabiniere forestale di 25 anni è stato trovato morto dai colleghi nella caserma di Cagnano Varano, in provincia di Foggia, con un colpo di pistola alla testa. I soccorsi chiamati immediatamente non hanno potuto fare nulla per salvarlo. Aperta un’indagine, si sospetta che possa trattarsi di un suicidio.

Carabiniere trovato morto in caserma

Nella serata di sabato 24 gennaio 2026 alcuni carabinieri forestali della caserma della località Bagno di Cagnano Varano, in provincia di Foggia, hanno scoperto il corpo di uno dei loro colleghi proprio all’interno della stazione dell’Arma.

Si trattava di un giovane carabiniere forestale 25enne originario di Formia, in provincia di Latina, che era in servizio a Bagno di Cagnano Varano da ottobre del 2025.

Il ragazzo è stato ritrovato morto con un colpo di pistola alla testa sparato dalla sua pistola di ordinanza in un momento in cui non c’erano altri colleghi all’interno della caserma.

I soccorsi e le indagini

Subito i carabinieri hanno chiamato i soccorsi, che sono arrivati sul posto con un’ambulanza e con l’elisoccorso del 118, ma i sanitari non hanno potuto far altro che constatare la morte del 25enne.

Su quanto accaduto sono ancora in corso verifiche da parte degli investigatori. È stata aperta un’indagine, ma la pista principale sembra essere quella del suicidio.

Il ragazzo avrebbe approfittato del momento di solitudine all’interno della caserma per spararsi alla testa con la propria pistola di ordinanza.

Il cordoglio dei sindacati

I sindacati dei carabinieri sono stati tra i primi a esprimere cordoglio e solidarietà alla famiglia e ai colleghi del militare morto in provincia di Foggia.

Il Segretario Generale di Usmia Carabinieri, Carmine Caforio, ha dichiarato: “Il silenzio va ascoltato, perché a volte anche uno sguardo può chiedere aiuto. Ciò che sembra un momento di sconforto può essere il primo segnale di un dolore nascosto o di una fragilità, che meritano sempre attenzione”.

Gli ha fatto eco anche il Sim Carabinieri, che ha pubblicato una nota in cui scrive: “Esprimiamo altrettanta solidarietà ai colleghi della caserma in località “Bagno” e a tutto il Comando Gruppo Forestale di Foggia, colpiti da una tragedia che scuote profondamente l’animo di chi, ogni giorno, serve lo Stato con dedizione e spirito di sacrificio”.

Parlare di suicidio è complesso. In caso di emergenza è possibile contattare il 112. Chi si trova in pericolo, o conosce qualcuno che lo è, può rivolgersi al Telefono Amico chiamando lo 02 2327 2327, attivo tutti i giorni dalle 9 alle 24, oppure tramite chat WhatsApp al numero 324 011 7252, disponibile dalle 18 alle 21. Un altro riferimento è Samaritans Onlus, raggiungibile al numero 06 77208977 (secondo il proprio piano tariffario), con servizio attivo tutti i giorni dalle 13 alle 22.