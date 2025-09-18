Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Tre uomini sono stati denunciati e centinaia di piante di cannabis sono state sequestrate e distrutte in seguito a un’operazione condotta dai Carabinieri nei boschi dell’entroterra reggino. L’azione, coordinata dalla Procura della Repubblica di Palmi, è stata eseguita nei giorni scorsi, quando una vasta piantagione di cannabis è stata scoperta e smantellata. L’intervento è stato motivato dalla necessità di contrastare il fenomeno delle coltivazioni illecite di sostanze stupefacenti nella zona.

Operazione dei Carabinieri: la scoperta della piantagione

Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, l’operazione ha preso avvio circa un mese fa, quando i militari della Compagnia di Palmi hanno avviato un servizio di controllo del territorio, con particolare attenzione alle aree boschive dell’entroterra reggino. L’attività, finalizzata al contrasto delle coltivazioni illecite, ha visto il coinvolgimento dello Squadrone Eliportato Cacciatori Calabria e del Nucleo Elicotteristi di Vibo Valentia.

Indagini e identificazione dei responsabili

Durante i controlli, i Carabinieri hanno individuato una vasta piantagione di cannabis indica, ben nascosta tra la vegetazione. Gli accertamenti successivi, condotti dalla Stazione Carabinieri di Delianuova, hanno permesso di identificare tre uomini ritenuti responsabili della coltivazione illegale. Tra questi figura anche il proprietario del terreno dove era stata allestita la coltura. Le indagini hanno inoltre portato alla scoperta di un casolare, utilizzato come deposito della sostanza stupefacente e accessibile esclusivamente ai tre indagati.

Perquisizioni e sequestro della droga

La Procura della Repubblica di Palmi ha disposto una serie di perquisizioni, effettuate anche con l’ausilio delle unità cinofile antidroga. Queste attività hanno consentito di rinvenire ulteriore presunta sostanza stupefacente, rafforzando il quadro investigativo a carico dei tre uomini. Il materiale sequestrato è stato sottoposto a ulteriori accertamenti per determinarne la quantità e la qualità.

Distruzione della piantagione e valore economico

La piantagione scoperta era composta da circa 400 piante di cannabis, con un’altezza variabile tra 1,5 e 2 metri. Tutte le piante sono state distrutte sul posto, come previsto dalla normativa vigente. Secondo le prime stime, dal raccolto sarebbero potuti derivare oltre 2 quintali di marijuana, per un valore di mercato superiore a 200.000 euro. Un quantitativo che, se immesso sul mercato illegale, avrebbe potuto alimentare il narcotraffico locale e nazionale.

Impatto sull’attività criminale nella Piana di Gioia Tauro

L’operazione rappresenta un duro colpo al traffico di droga nella Piana di Gioia Tauro, area già nota per la presenza di attività criminali legate al narcotraffico. L’azione dei Carabinieri testimonia l’impegno costante delle forze dell’ordine nel contrastare il fenomeno delle coltivazioni illegali di cannabis e nel prevenire la diffusione di sostanze stupefacenti sul territorio.

Il ruolo delle forze speciali e delle unità cinofile

Fondamentale, in questa operazione, è stato il contributo dello Squadrone Eliportato Cacciatori Calabria e del Nucleo Elicotteristi di Vibo Valentia. Grazie alle loro competenze e all’utilizzo di tecnologie avanzate, è stato possibile individuare la piantagione nascosta tra i boschi e monitorare i movimenti dei presunti responsabili. Anche le unità cinofile antidroga hanno svolto un ruolo chiave nelle perquisizioni, permettendo di rinvenire ulteriore sostanza stupefacente e consolidare le prove raccolte.

Le indagini e la posizione degli indagati

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Palmi, proseguono per chiarire eventuali ulteriori responsabilità e ricostruire la filiera della coltivazione illegale e del traffico di droga. I tre uomini denunciati sono attualmente sottoposti a indagini e, come previsto dalla legge, devono essere considerati innocenti fino a eventuale sentenza definitiva di condanna, nel rispetto del principio di non colpevolezza.

Il fenomeno delle coltivazioni illecite in Calabria

La scoperta della piantagione nei boschi dell’entroterra reggino conferma come la coltivazione illegale di cannabis rappresenti ancora una delle principali fonti di reddito per la criminalità organizzata in Calabria. Le aree boschive e difficilmente accessibili vengono spesso scelte per nascondere le coltivazioni, rendendo più complesso il lavoro delle forze dell’ordine. Tuttavia, grazie a operazioni come quella condotta dalla Compagnia di Palmi, è possibile infliggere colpi significativi al narcotraffico e ridurre l’offerta di sostanze stupefacenti sul mercato.

Collaborazione tra istituzioni e tecnologie impiegate

L’operazione ha visto una stretta collaborazione tra diverse articolazioni dell’Arma dei Carabinieri, dalla Compagnia di Palmi allo Squadrone Eliportato Cacciatori Calabria, fino al Nucleo Elicotteristi di Vibo Valentia. L’utilizzo di elicotteri, droni e unità cinofile ha permesso di superare le difficoltà logistiche legate alla conformazione del territorio e di garantire il successo dell’intervento.

Il valore della prevenzione e il messaggio alle comunità locali

Le forze dell’ordine sottolineano l’importanza della prevenzione e della collaborazione dei cittadini nella lotta contro le coltivazioni illecite e il traffico di droga. Segnalazioni tempestive e il controllo costante del territorio sono strumenti fondamentali per arginare il fenomeno e tutelare la sicurezza delle comunità locali. L’operazione condotta nei boschi dell’entroterra reggino rappresenta un esempio concreto di come l’impegno congiunto delle istituzioni possa produrre risultati tangibili nella lotta alla criminalità.

Conclusioni e prospettive future

La recente operazione dei Carabinieri della Compagnia di Palmi conferma la determinazione delle forze dell’ordine nel contrastare il narcotraffico e le coltivazioni illegali di cannabis in Calabria. La distruzione di 400 piante e il sequestro di ingenti quantità di sostanza stupefacente rappresentano un importante risultato, ma anche un monito sulla necessità di mantenere alta l’attenzione su un fenomeno che continua a minacciare la legalità e la sicurezza del territorio.

