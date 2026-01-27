Carabinieri minacciati col fucile a Ramallah, la versione di Israele esclude i coloni: "È stato un soldato"

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

A Ramallah due carabinieri sono stati minacciati con un fucile durante un sopralluogo. Dopo le prime ricostruzioni, Israele sostiene che non erano coloni ma un soldato: la targa diplomatica non sarebbe stata riconosciuta e il mezzo è stato rilasciato dopo l’identificazione. L’Idf annuncia una revisione delle procedure, l’Italia ha chiesto chiarimenti.

Ramallah, carabinieri minacciati con il fucile: cosa dice Israele

Per l’Idf non sarebbe stato un colono a fermare i carabinieri italiani in Cisgiordania, ma un soldato dell’esercito israeliano, come detto nella ricostruzione fornita alla Rai di Gerusalemme.

L’episodio sarebbe avvenuto domenica scorsa – 25 gennaio – in una zona indicata come “zona militare chiusa” nell’area C, sotto controllo israeliano.

ANSA

Secondo quanto riferito dall’esercito, “un soldato ha individuato un veicolo” diretto verso la comunità di Sde Ephraim lungo un percorso “chiuso al traffico civile”. Dopo il fermo, il militare avrebbe “classificato il veicolo come sospetto” e si sarebbe avvicinato “puntando l’arma senza aprire il fuoco”, ordinando ai passeggeri di uscire e identificarsi.

Il veicolo non riconosciuto come diplomatico

Nella versione dell’Idf, l’elemento decisivo è che “la targa diplomatica non era stata identificata al momento” del controllo. L’esercito sostiene che, “non appena i passeggeri si sono identificati come diplomatici”, il soldato “li ha immediatamente rilasciati” e ha segnalato l’accaduto ai superiori.

L’Idf aggiunge che una “indagine preliminare” indicherebbe un comportamento conforme alle procedure previste per un veicolo ritenuto sospetto.

Allo stesso tempo, l’esercito ammette che il militare “non ha agito in conformità con le procedure applicabili ai veicoli diplomatici”, proprio perché il mezzo non sarebbe stato riconosciuto come tale nella fase iniziale.

La reazione italiana

Nei primi resoconti diffusi l’uomo armato era stato indicato come un civile, con l’ipotesi di un colono. Secondo l’ANSA, i due carabinieri erano in sopralluogo per preparare una missione di ambasciatori Ue in un villaggio vicino Ramallah, quando sarebbero stati fermati e costretti a inginocchiarsi sotto la minaccia di un’arma.

Dopo l’accaduto, sempre secondo ANSA, il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha disposto la convocazione dell’ambasciatore israeliano a Roma e l’ambasciata italiana a Tel Aviv ha presentato una protesta formale.

Nella versione ora fornita dall’Idf, il soldato è stato “convocato per un incontro di chiarimento” e l’esercito annuncia una “revisione delle procedure”, che verrebbe rafforzata per i militari nell’area di Giudea e Samaria.