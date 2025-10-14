Carabinieri morti nell'esplosione a Castel D'Azzano, provocata da 3 fratelli per fermare una perquisizione

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Sarebbero tre fratelli i responsabili dell’esplosione del casolare a Castel D’Azzano, che ha causato la morte di tre carabinieri e il ferimento di più di dieci tra militari dell’Arma e agenti di polizia. Gli occupanti hanno saturato la casa colonica di gas per bloccare le operazioni di perquisizione dell’edificio oggetto di sgombero. Due sono stati fermati, mentre un terzo sarebbe ancora ricercato. L’operazione aveva reso necessario l’intervento di squadre speciali proprio perché già in due occasioni la famiglia aveva minacciato di fare saltare in aria l’edificio.

Chi sono i tre fratelli Ramponi

Secondo quanto riferito da Repubblica, i tre fratelli si chiamano Franco, Dino e Maria Luisa Ramponi.

Si tratterebbe di agricoltori e allevatori con problemi finanziari e ipotecari, già noti alle forze dell’ordine per essersi rifiutati di lasciare il casolare utilizzando lo stesso metodo.

Vigili del Fuoco

Vigili del Fuoco sul luogo dell’esplosione

A ottobre e a novembre del 2024, infatti, avevano opposto resistenza al provvedimento notificato dall’ufficiale giudiziario aprendo una bombola di gas.

Franco e Maria Luisa sarebbero anche saliti sul tetto e solo l’intervento dei carabinieri, agenti della polizia locale e dei vigili del Fuoco aveva fatto rientrare l’emergenza.

La perquisizione a Castel D’Azzano

L’operazione era stata pianificata proprio in seguito alle ripetute resistenze degli occupanti, con l’intervento di reparti provenienti anche da altre province.

Data la pericolosità dell’operazione, erano stati chiamati sul posto i carabinieri dei Reparti speciali di Padova e di Mestre.

Al loro fianco gli agenti dell’Uopi, specializzati in azione antiterrorismo, e i dipendenti della Direzione Centrale Anticrimine, oltre ai vigili del fuoco e ad alcune ambulanze a supporto delle forze dell’ordine.

Il procuratore capo di Verona, Raffaele Tito, arrivato sul posto, ha spiegato al Corriere della Sera che “dovevamo eseguire un decreto di perquisizione, si cercavano anche delle bottiglie molotov”.

E ancora: “Carabinieri e Polizia hanno cercato di agire in massima sicurezza e con tutte le attrezzature necessarie. Ma l’esito è stato inaspettato e molto doloroso”.

L’esplosione del casolare

I tre fratelli si erano barricati in casa e avrebbero saturato il casolare con il gas di almeno cinque bombole ritrovate dai vigili del Fuoco in diverse stanze, insieme ai resti di molotov.

A innescare l’esplosione del casolare di Castel D’Azzano sarebbe stata la sorella, mentre gli altri due si sarebbero nascosti in una sorta di cantina.

Maria Luisa e Dino Ramponi hanno riportato delle ustioni e sono stati subito fermati, mentre Franco è inizialmente riuscito a scappare, venendo bloccato poco dopo.

Il 65enne è stato rintracciato dai militari del Nucleo Investigativo in una campagna di sua proprietà ed è stato fermato, senza opporre resistenza.

Il commento a caldo del comandante provinciale dei Carabinieri Claudio Papagno: “Erano diversi i provvedimenti giudiziari che stavamo seguendo. Nell’accedere all’abitazione ci siamo trovati davanti a un gesto di assoluta follia, perché è stata innescata una bombola a gas e la deflagrazione ha colpito in pieno i nostri militari”

Chi erano i tre carabinieri morti

La deflagrazione del sottotetto del casolare di due piani ha portato al crollo dell’edificio.

Sotto le macerie sono morti il Luogotenente Carica Speciale Marco Piffari, 56 anni, Comandante della Sos del 4° battaglione Veneto, il Carabiniere Scelto Davide Bernardello, 36 anni, e il Brigadiere Capo Qualifica Speciale Valerio Daprà, 56 anni.