Carabinieri morti nell'esplosione di Castel D'Azzano, Dino Ramponi scarica i fratelli: "Non era in casa"

Dino Ramponi prova a prendere le distanze dalla sorella sull’esplosione di Castel D’Azzano. È quanto sembrerebbe fare intendere il legale del secondo dei tre fratelli, fermati per la morte di tre carabinieri nel crollo del casolare dei Ramponi nel Veronese. Sarebbe stata proprio Maria Luisa a innescare la deflagrazione, lanciando una molotov accesa su diverse bombole di gas.

I funerali dei carabinieri uccisi nell’esplosione di Castel D’Azzano

In alcuni video, la donna è stata ripresa nel sottotetto appena crollato del casolare intenta a insultare i soccorritori che cercavano di metterla in salvo, negli attimi successivi al disastro.

Mentre la 59enne si trova ricoverata e intubata in terapia intensiva per le conseguenze dell’esplosione, nella giornata di venerdì 17 ottobre si sono celebrati a Padova i funerali di Stato dei tre carabinieri uccisi, Marco Piffari, Valerio Daprà e Davide Bernardelli.

ANSA

Il casolare di Castel D’Azzano dei fratelli Ramponi, distrutto dall’esplosione

L’interrogatorio dei fratelli Ramponi

A ottobre e a novembre del 2024, Maria Luisa Ramponi aveva già minacciato di fare saltare in aria l’edificio con il gas, opponendosi al provvedimento di pignoramento e salendo sul tetto con il fratello Franco. Un’intenzione ribadita davanti alle telecamere, portando avanti la protesta della famiglia anche all’attenzione dei giornalisti.

Adesso i tre fratelli sono accusati di strage in concorso, oltre che di resistenza a pubblico ufficiale e detenzione di esplosivi. Se davanti al Gip Dino e Franco Ramponi si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, la strategia difensiva del 63enne potrebbe puntare sulla presa di distanza dalla sorella.

La posizione di Dino Ramponi

Secondo quanto dichiarato ai giornalisti a margine dell’interrogatorio dall’avvocato di Dino Ramponi, infatti, il secondo dei fratelli si sarebbe trovato al lavoro nei campi mentre avveniva l’esplosione del casolare.

"Si trovava fuori e infatti non è stato coinvolto né dall'esplosione né dal crollo" ha detto il legale ai cronisti.

Un’estraneità che si scontra con le ipotesi di premeditazione sui cui lavora la Procura di Verona.