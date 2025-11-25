Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto eseguito dai Carabinieri nella Piana di Gioia Tauro e 545 piante di canapa indiana sequestrate: una vasta piantagione di marijuana è stata scoperta e distrutta a Rizziconi, dove un giovane di 29 anni è stato posto agli arresti domiciliari per coltivazione di stupefacenti. L’intervento è stato condotto nell’ambito di un servizio mirato nelle aree rurali, come disposto dalla Procura della Repubblica di Palmi.

La scoperta della piantagione tra gli uliveti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione ha avuto luogo nella Piana di Gioia Tauro, dove i militari della Stazione di Rizziconi, supportati dalla Sezione Operativa della Compagnia di Gioia Tauro e dallo Squadrone Eliportato Cacciatori “Calabria”, hanno individuato una vasta distesa di serre abilmente nascoste tra gli uliveti. L’attenzione dei Carabinieri è stata attirata da un odore acre e inconfondibile di marijuana, proveniente da alcune serre che, all’apparenza, sembravano destinate alla floricoltura.

L’intervento dei Carabinieri e il sequestro

Guidati dall’intuizione investigativa, i militari hanno deciso di procedere con una perquisizione all’interno delle strutture sospette. Una volta entrati, si sono trovati di fronte a una coltivazione professionale di canapa indiana: 545 piante disposte in 24 filari, tutte sostenute da un sistema di irrigazione sofisticato, segno di una gestione organizzata e finalizzata a una produzione di elevata resa. La piantagione, già in avanzato stato vegetativo, era destinata a generare un ingente quantitativo di stupefacente.

L’arresto del responsabile

Durante le operazioni di sequestro, il presunto responsabile della coltivazione, un giovane di 29 anni incensurato, è arrivato sul posto, ignaro del blitz in corso. I Carabinieri lo hanno immediatamente identificato e, su disposizione della Procura della Repubblica di Palmi, per lui sono stati disposti gli arresti domiciliari. La piantagione è stata posta sotto sequestro e successivamente distrutta, come ordinato dall’Autorità Giudiziaria.

