Un 70enne è stato denunciato e 500 chilogrammi di fuochi d’artificio illegali sono stati sequestrati durante un’operazione dei Carabinieri a Scorrano, in provincia di Lecce, dove è stato scoperto un deposito clandestino di materiale esplodente. L’intervento è stato effettuato per prevenire incidenti in vista delle festività natalizie, come comunicato dalle forze dell’ordine.

Operazione dei Carabinieri: la scoperta del deposito

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, i militari della Sezione Operativa della Compagnia di Maglie, nell’ambito dei controlli intensificati per le festività, hanno individuato un vero e proprio deposito clandestino di materiale esplodente all’interno dell’abitazione di un 70enne residente a Scorrano. L’operazione si inserisce nel più ampio piano di sicurezza predisposto dal Comando Provinciale di Lecce per garantire un Capodanno sicuro e contrastare l’uso di fuochi d’artificio illegali.

Il materiale sequestrato: quantità e pericolosità

Durante la perquisizione, i Carabinieri hanno rinvenuto circa 500 chilogrammi di artifizi pirotecnici, tra cui numerosi prodotti non classificati, manomessi e alterati. Il materiale era custodito in modo pericoloso nel garage interrato dell’immobile, aumentando il rischio di incidenti. Oltre ai fuochi d’artificio, sono stati trovati anche strumenti e materiali destinati alla fabbricazione artigianale di esplosivi, già pronti per l’uso.

L’intervento degli artificieri e la messa in sicurezza

L’intero quantitativo di materiale esplodente, considerato altamente pericoloso, è stato messo in sicurezza e catalogato con il supporto degli artificieri antisabotaggio del Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Lecce. Successivamente, tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro in attesa della distruzione, al fine di eliminare ogni possibile rischio per la comunità.

Le accuse e la normativa violata

Il 70enne è stato denunciato per fabbricazione e commercio abusivi di materie esplodenti, omessa denuncia e detenzione illecita di esplosivi, reati previsti dalla Legge 2 ottobre 1967 n. 895. Le accuse sottolineano la gravità della situazione e l’importanza dei controlli effettuati dalle forze dell’ordine per prevenire tragedie legate all’uso improprio di materiale pirotecnico.

