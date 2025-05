Carabinieri si nascondono in una casa a Castrovillari: l'arrivo del truffatore ignaro e l'arresto

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un giovane campano è stato arrestato a Castrovillari per tentata truffa ai danni di un’anziana signora. L’episodio si è verificato nel centralissimo Corso Garibaldi, quando il giovane ha cercato di estorcere denaro con un inganno telefonico.

Il piano sventato

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’anziana ha ricevuto una telefonata alle 17:30 da un uomo che si è finto carabiniere. L’uomo ha raccontato che il figlio della signora aveva investito un passante e che era necessario un risarcimento di alcune migliaia di euro. La donna, ricordando un episodio simile accaduto alla zia, ha capito subito il raggiro e ha avvisato i Carabinieri.

L’arresto

Il truffatore, ignaro della trappola, si è presentato a casa della signora per ritirare il denaro. Appena ricevuti i soldi, è stato bloccato dai militari nascosti nell’abitazione. L’uomo è stato arrestato in flagranza di reato per tentata truffa aggravata e tradotto in carcere, in attesa di convalida.

Un monito per tutti

Le campagne di sensibilizzazione dell’Arma contro le truffe agli anziani stanno dando frutti importanti, come dimostra questo arresto. La Procura della Repubblica di Castrovillari ha coordinato l’operazione, sottolineando l’importanza di tali iniziative per prevenire ulteriori episodi simili. L’indagato è da considerarsi presunto innocente fino a sentenza definitiva, in rispetto dei suoi diritti.

Fonte foto: IPA