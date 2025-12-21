Carabinieri sparano contro auto in fuga a Bientina, 20enne ferito dopo il tentativo di estorsione

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Nel comune di Bientina, in provincia di Pisa, si indaga sul ferimento di un 20enne. Il ragazzo è stato colpito alla spalla da alcuni colpi di arma da fuoco. Ad esplodere i colpi sarebbero stati degli agenti dei Carabinieri nel corso di un inseguimento in auto. Fermato dagli agenti per un controllo, il giovane sarebbe scappato sul proprio veicolo. Non è in pericolo di vita e si trova ricoverato in ospedale, sotto arresto.

Il controllo dopo un’estorsione

Una donna ha allertato le forze dell’ordine dopo aver scoperto che il figlio minorenne era vittima di un’estorsione.

Il giovane residente a Buti, comune in provincia di Pisa, è stato derubato del cellulare da due ragazzi poco più grandi di lui.

Gli autori del furto lo hanno in seguito minacciato, chiedendogli mille euro in cambio della restituzione del telefonino rubato.

Dopo aver raccolto la denuncia, i militari hanno avviato le indagini e, infine, raggiunto il giovane derubato nella vicina Bientina, trovandolo accerchiato da due uomini.

Gli agenti si sono a quel punto identificati, scatenando la fuga dei due delinquenti: uno è scappato a piedi, l’altro in auto.

L’inseguimento a Bientina

Uno dei due uomini, entrambi intorno ai 20 anni, è riuscito a dileguarsi a piedi; l’altro è salito in auto allontanandosi a gran velocità.

Nella fuga, l’uomo ha urtato con il mezzo uno degli agenti dei Carabinieri, ferendolo lievemente.

È partito così un inseguimento che si è protratto per diversi chilometri lungo l’autostrada toscana Fipili.

Dal comune di Bientina si è giunti, passando per Capanne, fino al territorio di Montopoli, sempre in provincia di Pisa.

Durante la corsa, il militare all’inseguimento avrebbe esploso cinque colpi contro la vettura di fronte, uno dei quali ha raggiunto il giovane alla spalla.

Spari dei carabinieri, ferito un 20enne

Una volta giunto presso Montopoli, il giovane alla guida ha interrotto la corsa e, sceso dal veicolo, ha contattato telefonicamente il 118.

Il personale sanitario, dopo gli iniziali soccorsi sul posto, ha trasferito il 20enne di origini albanesi presso l’ospedale San Giuseppe di Empoli.

Ricoverato, non si trova in pericolo di vita. È in stato di arresto con le accuse di rapina, tentata estorsione, resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

Il Carabiniere investito, invece, è stato curato al pronto soccorso di Pontedera, riportando ferite giudicate guaribili in cinque giorni.