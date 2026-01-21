Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di un ingente sequestro di armi da guerra ed esplosivi il bilancio di una vasta operazione condotta dai Carabinieri nel territorio di Caraffa del Bianco, in provincia di Reggio Calabria. L’arsenale, rinvenuto in aree impervie dell’Aspromonte e in immobili abbandonati della Locride, sarebbe stato destinato ad attività criminali di elevata pericolosità. L’operazione, che ha visto l’impiego di reparti specializzati, si inserisce nel più ampio contrasto alla criminalità organizzata.

Il ritrovamento: fonte Carabinieri

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, il sequestro è avvenuto nel territorio del Comune di Caraffa del Bianco, in una zona particolarmente isolata e difficile da raggiungere. I militari della Compagnia di Bianco, con il supporto dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Calabria, hanno condotto una serie di controlli mirati tra le aree impervie dell’Aspromonte e alcuni immobili abbandonati della Locride. Durante una perlustrazione approfondita, i militari hanno individuato un fusto in plastica nascosto tra le pietre di un muro di contenimento, abilmente camuffato per evitare i controlli.

Un arsenale da guerra nascosto tra le montagne

All’interno del contenitore sono state trovate armi da guerra e materiale esplosivo: un fucile d’assalto tipo Kalashnikov completo di caricatore e munizioni calibro 7.62 x 39, un fucile semiautomatico calibro 12 con matricola abrasa, una doppietta dello stesso calibro, tre bombe anticarro di tipo M-60 e altri tre razzi anticarro. La quantità e la tipologia delle armi sequestrate fanno ipotizzare che fossero destinate a reati di particolare gravità, come azioni intimidatorie o gravi fatti di sangue.

L’intervento degli artificieri e la messa in sicurezza dell’area

Considerata la pericolosità del materiale esplodente rinvenuto, i Carabinieri hanno richiesto l’intervento degli artificieri antisabotaggio del Comando Provinciale di Reggio Calabria. L’area è stata immediatamente isolata e messa in sicurezza attraverso una cinturazione accurata, per proteggere sia gli operatori sia la popolazione. Gli ordigni sono stati fatti brillare sul posto, seguendo le procedure previste, e le operazioni degli specialisti si sono protratte per diverse ore, a testimonianza della complessità dell’intervento.

Ulteriori sequestri in immobili abbandonati

Le attività di controllo non si sono fermate al primo ritrovamento. Nel corso delle successive perlustrazioni, i militari hanno esteso le ricerche a strutture rurali e fabbricati dismessi della zona. In un casolare abbandonato sono stati rinvenuti ulteriori quattro fucili e una pistola Smith & Wesson, insieme a diverse munizioni di vario calibro. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro.

Un duro colpo alla criminalità organizzata

Il consistente sequestro ha permesso di sottrarre alla disponibilità della criminalità organizzata un ingente quantitativo di armi e materiale esplodente, che avrebbe potuto essere utilizzato per compiere reati di particolare gravità.