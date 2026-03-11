Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

La Guardia di Finanza ha denunciato due persone e sequestrato 1.400 litri di carburante a Orta Nova, in provincia di Foggia, dove è stata scoperta una vendita clandestina di gasolio agricolo a soggetti non autorizzati. L’intervento è stato effettuato nell’ambito di controlli mirati a prevenire pratiche speculative e aumenti incontrollati dei prezzi dei carburanti.

Controlli intensificati per contrastare le frodi nel settore carburanti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, l’operazione si inserisce in un più ampio piano di controlli disposto dal Comando Generale del Corpo. L’obiettivo è quello di prevenire fenomeni di frode e pratiche speculative che potrebbero danneggiare i consumatori e alterare la concorrenza nel mercato dei carburanti, soprattutto in un periodo caratterizzato da forti tensioni sui prezzi.

Scoperta un’area di vendita clandestina a Orta Nova

Nel corso delle attività di presidio, il Gruppo di Foggia ha individuato nei pressi di un supermercato a Orta Nova un’area adibita illegalmente alla vendita di carburante. L’area era sprovvista delle necessarie autorizzazioni e delle misure di sicurezza previste dalla normativa vigente. Sul posto sono stati rinvenuti serbatoi, pompe e altre attrezzature utilizzate per la distribuzione clandestina di carburante.

Vendita di gasolio agricolo agevolato a soggetti non aventi diritto

Le indagini hanno permesso di accertare che i gestori dell’area cedevano gasolio agricolo agevolato, al prezzo di 1,50 € al litro, a soggetti che non avevano diritto a beneficiare di tale agevolazione. Questa pratica ha alimentato un circuito illecito di distribuzione, aggravando la situazione in un momento in cui il mercato dei carburanti è già sottoposto a forti pressioni sui prezzi.

Sequestri e denunce: i risultati dell’operazione

L’intervento della Guardia di Finanza ha portato al sequestro di circa 1.400 litri di carburante e delle attrezzature utilizzate per la distribuzione. Sono state denunciate due persone per violazioni in materia di accise, sicurezza e abusivismo commerciale. Inoltre, è stata contestata una sanzione amministrativa a un automobilista sorpreso mentre si riforniva presso l’impianto clandestino.

