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È di numerosi sequestri e decine di denunce il bilancio delle operazioni condotte dalla Guardia di Finanza in tutta Italia tra marzo e luglio 2026 per contrastare le frodi nel settore dei carburanti. Le indagini, svolte in collaborazione con il Garante per la Sorveglianza Prezzi presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, sono state finalizzate a garantire la trasparenza del mercato e a tutelare consumatori e imprese regolari, colpendo duramente i circuiti illeciti che alterano la concorrenza e incidono sulla formazione dei prezzi.

Un’azione coordinata su tutto il territorio nazionale

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, l’attività di controllo si è sviluppata lungo l’intera filiera distributiva dei prodotti energetici. L’azione si è articolata su due direttrici principali: da un lato, il contrasto alle frodi sui prodotti energetici e ai fenomeni evasivi in materia di accise; dall’altro, la verifica del rispetto degli obblighi di trasparenza sui prezzi praticati alla pompa.

Nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 31 luglio 2026, i Reparti della Guardia di Finanza hanno portato a termine 1.371 interventi in materia di accise, denunciando all’Autorità giudiziaria 265 soggetti, sequestrando oltre 20 milioni di chilogrammi di prodotti energetici e accertando consumi in frode per oltre 6,5 milioni di chilogrammi.

Designer fuels, depositi clandestini e distributori abusivi

Le indagini hanno permesso di individuare e colpire i metodi più diffusi per le frode nel settore: la commercializzazione di cosiddetti “designer fuels” (prodotti petroliferi qualificati fraudolentemente con denominazioni diverse per eludere gli obblighi fiscali), la scoperta di depositi clandestini e distributori abusivi, e la vendita di carburanti agevolati a soggetti non aventi diritto.

Tra i casi più rilevanti, il Gruppo Foggia ha scoperto nei pressi di un supermercato a Orta Nova (FG) un’area adibita illegalmente alla vendita di carburante, priva di autorizzazioni e misure di sicurezza. Qui veniva ceduto gasolio agricolo agevolato a 1,50 € al litro a soggetti non aventi diritto, alimentando un circuito illecito in un momento di forti tensioni sui prezzi. L’operazione ha portato al sequestro di circa 1.400 litri di carburante e delle attrezzature, oltre al deferimento di 2 soggetti per sottrazione all’accertamento e al pagamento dell’accisa e alla contestazione di una sanzione a un automobilista sorpreso a rifornirsi.

Acquisti indebiti e distributori fuori norma

Il Gruppo Rieti ha individuato un soggetto che, pur avendo cessato la partita IVA nel 2020 e non esercitando più attività agricola, ha acquistato indebitamente tra il 2021 e il 2025 oltre 2.000 kg di carburante agevolato. Durante la perquisizione sono stati sequestrati 520 litri di prodotto ancora detenuto. Il responsabile è stato denunciato per sottrazione al pagamento delle accise e destinazione del prodotto a usi soggetti a maggiore imposta.

La Tenenza di Silandro ha effettuato due distinte attività ispettive presso distributori stradali, individuando e sigillando 10 colonnine di erogazione non a norma. In un caso sono state sequestrate 8 pistole erogatrici prive dei contrassegni dell’Ufficio Metrico di Bolzano e con verifiche periodiche assenti. Gli impianti erogavano quantità inferiori rispetto a quanto indicato. È stata contestata una sanzione amministrativa fino a 12.000 euro. In un secondo impianto sono state individuate 2 pistole difettose, subito sigillate per consentire la regolarizzazione.

Sistemi organizzati di sottrazione e vendita illecita

Il Nucleo di Polizia economico-finanziaria Savona ha smascherato un sistema criminoso ad opera di autotrasportatori operanti nel deposito fiscale di Vado Ligure. Durante le operazioni di carico regolarmente autorizzate, veniva effettuata l’illecita asportazione di carburante tramite manipolazione delle manichette e by-pass meccanici. Il prodotto sottratto veniva trasportato all’esterno e venduto a prezzi agevolati. Sono stati sequestrati oltre 3.700 litri di carburante e segnalati 15 soggetti per illecita asportazione di prodotti petroliferi, oltre a 2 soggetti per ricettazione.

Il Nucleo di polizia economico-finanziaria Catania, con il supporto del 1° Nucleo Operativo Metropolitano Roma, ha concluso un’operazione che ha svelato un duplice sistema di frode: l’illecita introduzione in Italia di grandi quantità di gasolio dichiarato come “liquido bio anticorrosivo” e l’utilizzo di gasolio agricolo agevolato per impieghi soggetti a maggiore accisa. Sono state eseguite misure cautelari personali nei confronti di 5 soggetti, sequestrati circa 120.000 kg di prodotti energetici e accertati 330.000 kg consumati in frode.

Depositi clandestini e traffico internazionale

Il Gruppo Nola ha individuato un deposito clandestino di stoccaggio e distribuzione di carburante di contrabbando ad Acerra, sequestrando l’impianto e oltre 80.000 litri di gasolio “Designer Fuel”. Sono stati deferiti 4 soggetti per sottrazione all’accertamento e al pagamento dell’accisa.

I Nuclei di polizia economico-finanziaria Udine e Verona hanno individuato due “tank container” provenienti dall’Est Europa e diretti al Sud Italia, accertando che il carico di 64.000 litri di prodotto, dichiarato come “olio lubrificante”, era in realtà gasolio per autotrazione destinato a essere immesso in consumo in evasione d’imposta. Le indagini sono ancora in corso per ricostruire l’intera filiera illecita.

Il Gruppo Udine e le Compagnie Tolmezzo e Tarvisio hanno sequestrato oltre 427.950 litri di idrocarburi, accertato il consumo in frode di 1.216.500 litri di prodotti petroliferi, con un’evasione di accise per 1.130.104 euro e di I.V.A. per 509.882 euro. I responsabili sono stati deferiti per sottrazione all’accertamento e al pagamento dell’accisa.

Operazioni nelle regioni del Sud: sequestri e denunce

Il Gruppo Taranto ha sequestrato oltre 30.000 litri di carburante di illecita provenienza, destinato a essere immesso clandestinamente sul mercato locale. Il prodotto, individuato all’interno di cisterne dotate di pompe elettriche e dispenser erogatori, era pronto per il rifornimento di autoveicoli. I responsabili sono stati denunciati per sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa e irregolarità nella circolazione, oltre che per inosservanza delle norme antincendio.

Il Gruppo Pronto Impiego Napoli ha sequestrato circa 5.000 litri di gasolio detenuto in un box auto privo di autorizzazioni, denunciando 3 soggetti pregiudicati per detenzione illecita e pericolo per la pubblica incolumità.

La Compagnia Gallipoli ha smantellato un’associazione per delinquere dedita a frode sulle accise, mediante la costituzione fittizia di imprese agricole e la presentazione di documentazione falsa per ottenere gasolio agevolato. Il carburante veniva poi ceduto a soggetti non aventi diritto nelle province di Lecce e Brindisi. L’operazione si è conclusa con 4 misure cautelari (di cui 3 arresti domiciliari e 1 misura interdittiva), la segnalazione di 23 soggetti e l’accertamento di 519.540 litri di carburante sottratti al pagamento delle accise, per un’evasione di circa 156.000 euro.

Frodi sulle accise e riciclaggio: le indagini di Pescara e Foggia

Il Gruppo Pescara ha scoperto un’associazione per delinquere dedita all’evasione delle accise sul gasolio da riscaldamento tramite la cosiddetta “destinazione abusiva”. Durante le consegne, venivano erogate quantità inferiori rispetto a quelle acquistate, grazie alla manomissione dei contatori. I quantitativi sottratti venivano poi venduti “in nero” presso distributori locali e miscelati con gasolio per autotrazione. L’operazione ha portato al sequestro preventivo di 4 autoveicoli di lusso per un valore di circa un milione di euro e di 4 automezzi societari, oltre al deferimento di 15 soggetti per frode, ricettazione e autoriciclaggio.

Il Nucleo di Polizia economico-finanziaria Foggia ha ricostruito l’operatività di un sodalizio criminoso dedito alla evasione delle accise sui carburanti, grazie alla complicità di un’azienda florovivaistica che otteneva ingenti quantitativi di gasolio agricolo per destinarli illegalmente all’autotrazione. L’operazione si è conclusa con 5 misure cautelari e il sequestro preventivo per un valore superiore a 1 milione di euro tra beni e disponibilità finanziarie.

Associazioni per delinquere e documentazione falsa: il caso Catanzaro

Il Nucleo Polizia economico-finanziaria Catanzaro ha portato a termine un’indagine che ha permesso di smascherare un’associazione per delinquere operante nel crotonese e in altre province della Calabria e del Veneto, finalizzata alla sottrazione all’accertamento e al pagamento dell’accisa. Le investigazioni, partite dall’analisi di consumi anomali di carburante agevolato da parte di aziende agricole, hanno fatto emergere un modus operandi illecito basato sulla presentazione di documentazione falsa ad ARCEA per ottenere carburante agevolato, poi ceduto a soggetti non aventi diritto. L’operazione ha portato al sequestro preventivo per oltre 8 milioni di euro tra beni e disponibilità finanziarie e al deferimento di 29 soggetti per associazione per delinquere, frode e emissione di fatture per operazioni inesistenti.

Controlli sulla trasparenza dei prezzi

Parallelamente alle attività di contrasto alle frodi, la Guardia di Finanza ha intensificato i controlli sulla trasparenza dei prezzi nei confronti degli impianti di distribuzione stradale. Dal 1° marzo al 31 luglio 2026 sono stati eseguiti 3.428 interventi, con 2.279 violazioni contestate a 937 operatori. Le irregolarità più frequenti hanno riguardato la mancata esposizione dei prezzi e la difformità tra i valori comunicati e quelli effettivamente praticati.

La Guardia di Finanza ha inoltre rafforzato il presidio lungo la catena di approvvigionamento, sottoponendo ad approfondimento oltre 400 contesti tra depositi fiscali, depositi commerciali e altri operatori del settore, anche in attuazione delle nuove misure introdotte dal decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, convertito dalla legge 13 maggio 2026, n. 79, per garantire maggiore stabilità e trasparenza del mercato.

Un impegno costante per la legalità e la tutela dei consumatori

L’azione della Guardia di Finanza prosegue lungo l’intera filiera energetica attraverso un dispositivo integrato di controllo economico-finanziario, volto ad assicurare il corretto funzionamento del mercato, tutelare gli operatori rispettosi delle regole e garantire ai cittadini condizioni di trasparenza e legalità. Le operazioni condotte tra marzo e luglio 2026 hanno permesso di colpire duramente i circuiti illeciti e di restituire fiducia ai consumatori e alle imprese regolari.

IPA