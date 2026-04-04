Carburante per aerei e crisi del cherosene, conviene prenotare il volo per l'estate? I consigli salva-vacanze

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

La guerra in Medio Oriente e il blocco del traffico delle petroliere nello Stretto di Hormuz impattano sui piani per l’estate dei tanti che si metteranno in viaggio per le vacanze. Con il carburante per gli aerei che potrebbe scarseggiare e la crisi del cherosene, diversi voli potrebbero essere a rischio. Ecco i consigli per prenotare i biglietti ed evitare cattive sorprese.

Crisi del carburante, voli aerei a rischio per l’estate

Con l’ultimo carico di cherosene in arrivo in Europa il 9 aprile, si possono iniziare a fare previsioni per quanto riguarda l’estate e le ipotetiche carenze di carburante per gli aerei che partiranno dal Vecchio Continente. È comunque prematuro parlare di emergenza ma occorrerà fare i calcoli su quanto ne resterà a disposizione e questa situazione, con gli eventuali suoi sviluppi, spingerà le compagnie aeree a muoversi di conseguenza.

Se la guerra in Iran – e in generale nel Medio Oriente – e la chiusura dello Stretto di Hormuz dovessero proseguire ancora a lungo, allora la mancanza di jet fuel potrebbe portare alla cancellazione di alcuni voli nei prossimi mesi, quelli del periodo estivo. A rischiare il taglio potrebbero essere quelli delle rotte con più frequenze al giorno, i collegamenti più lunghi e quelli verso isole e aeroporti turistici. Inoltre, la riduzione delle forniture e l’aumento dei costi potrebbero portare anche a un incremento dei prezzi dei biglietti.

I consigli utili

Come spiega il Corriere della Sera, qualora dovessero confermarsi gli scenari peggiori, l’impatto sui voli dovrebbe verificarsi solo dopo settembre.

Il rischio minore è per i collegamenti brevi, come quelli intra-europei, ma anche i voli verso l’America non destano troppe preoccupazioni. Differente, invece, lo scenario per quanto riguarda i collegamenti con l’Asia, fatte salve nazioni autosufficienti come la Cina.

Il quotidiano di via Solferino consiglia di acquistare voli principalmente diretti e con tariffe flessibili e rimborsabili in modo da tutelarsi da un’eventuale cancellazione o per sfruttare cali nei prezzi a guerra finita. Se poi le ostilità dovessero proseguire, è preferibile puntare sui mesi di giugno e luglio, in quanto in quello di agosto potrebbero iniziare i razionamenti di carburante.

Quali le rotte sicure

Suggerimenti simili arrivano da Il Messaggero che sottolinea come le compagnie tenderanno a difendere le rotte più redditizie e strategiche quali Parigi, Londra, Madrid, Barcellona, Amsterdam e Francoforte. Restano sicuri anche i voli intercontinentali ad alta domanda, come quelli verso New York e Dubai, e quelli verso le destinazioni di massa come Palma di Maiorca, Ibiza, Tenerife, Creta e Rodi.

Nel gergo del settore, in questi casi, si parla di “core routes”, ovvero di tratte principali del network, quelle in cui si concentra la quota maggiore dei ricavi e a cui viene quindi garantita la priorità nell’allocazione del carburante disponibile, facendo sì che i rischi di cancellazioni siano minimi. Per quanto riguarda invece le rotte più deboli, qualche dubbio in più sussiste per collegamenti stagionali e meno battuti come le isole minori del Mediterraneo, gli scali secondari in Grecia, Spagna e Croazia, ma anche alcune destinazioni del Sud Italia meno trafficate.

Insomma, niente di allarmante al momento. Se la guerra in Iran dovesse terminare a breve, e con esso annullato il blocco allo Stretto, allora non ci saranno conseguenze. Ma se dovesse continuare nelle prossime settimane e mesi, la carenza di carburante potrebbe portare alla cancellazione di alcuni voli. I tagli avverrebbero già dall’estate ma sulle rotte meno profittevoli e sui mercati minori.