Carburanti e accise, al via lo sconto sul diesel ma non sulla benzina: perché il governo ha escluso la verde

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Dalla mezzanotte tra il 27 e il 28 luglio è entrato in vigore il nuovo sconto sulle accise del gasolio deciso dal governo Meloni. La misura, che riguarda il diesel ma non la benzina, permetterà agli automobilisti di risparmiare fino a 17 centesimi al litro, almeno fino al prossimo 6 agosto. Secondo le stime del Codacons, il beneficio si traduce concretamente in circa 8,5 euro in meno per un pieno.

Carburante e accise: sconto sul diesel ma non sulla benzina

Al momento, il prezzo medio del diesel in modalità self service sulla rete stradale è pari a 2,185 euro al litro.

Nonostante il taglio, il prezzo del gasolio potrebbe comunque restare sopra la soglia psicologica dei 2 euro al litro. Discorso diverso per la benzina, il cui costo si attesta a 1,982 euro.

ANSA

Come riporta l’ANSA, è uno scenario destinato a cambiare rapidamente, considerando la forte volatilità dei prezzi legata alle tensioni internazionali e agli sviluppi della crisi nell’area dello Stretto di Hormuz.

La scelta del governo di intervenire soltanto sul diesel ha un motivo preciso: in questo momento il gasolio è più caro della benzina. Storicamente, in Italia il diesel è sempre stato più economico grazie ad accise inferiori, introdotte per sostenere il settore dell’autotrasporto.

Il riallineamento tra verde e gasolio

Con l’ultima legge di Bilancio, però, l’esecutivo ha dato inizio a un progressivo riallineamento delle accise, considerando il trattamento fiscale agevolato sul diesel un sussidio ambientalmente dannoso.

A incidere ulteriormente sui prezzi è stata la guerra in Iran, che ha provocato rincari più marcati per il gasolio rispetto alla benzina, essendo un carburante maggiormente usato e quindi più richiesto.

Lo sconto di 17 centesimi al litro è composto da due elementi: una riduzione di 14 centesimi dell’accisa, che attualmente ammonta a 0,673 euro per litro, e un ulteriore sconto di circa 3 centesimi derivante dal conseguente calo dell’Iva al 22%, calcolata sul prezzo finale del carburante.

Come verranno reperite le risorse e il meccanismo delle “accise mobili”

Per finanziare il provvedimento fino al 6 agosto servono 125 milioni di euro. Le risorse saranno reperite dal maggior gettito Iva registrato sui carburanti nel mese di maggio, dalle sanzioni inflitte dall’Antitrust e dal Fondo per gli interventi strutturali di politica economica.

Cosa accadrà dopo il 6 agosto? Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha spiegato che il governo attenderà l’inizio del mese per valutare l’utilizzo delle cosiddette “accise mobili” maturate a luglio.

Si tratta di un meccanismo che consente di ridurre temporaneamente la tassazione sui carburanti usando l’extra gettito Iva relativo all’aumento dei prezzi delle materie prime.

A differenza del taglio straordinario, che necessita di coperture finanziarie immediate, le accise mobili si autofinanziano. Tuttavia, presentano alcuni limiti: possono essere applicate solamente nel mese successivo a quello in cui si registra l’aumento del gettito Iva e garantiscono un risparmio inferiore.

Secondo le stime di lavoce.info, lo sconto ottenibile tramite questo strumento sarebbe compreso tra 7 e 10 centesimi al litro.

Da segnalare inoltre che nel decreto figura anche la proroga dello sconto per gli autotrasportatori e il credito di imposta per gli agricoltori.