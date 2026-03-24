Carburanti e benzina esauriti, cosa c'è dietro i cartelli nei distributori italiani e il caso accise

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Alcuni cartelli con la scritta “benzina esaurita” iniziano a comparire in alcuni distributori sparsi per l’Italia e mettono in ansia i consumatori. L’aumento del costo del carburante, trascinato dall’aumento del costo del petrolio come conseguenza della guerra in Iran e della chiusura dello stretto di Hormuz, aveva già fatto salire l’allerta tra gli automobilisti, che adesso hanno cominciato a segnalare sui social le stazioni di servizio chiuse per mancanza di benzina e gasolio.

Allerta per la benzina

Uno scenario da anni ’70, quando la crisi petrolifera del 1973, provocata anche in quel caso dai conflitti in Medio Oriente, portò a un panorama di distributori di carburante a secco e, dove c’era, lunghe file alle stazioni di servizio, spingendo l’allora presidente del Consiglio Mariano Rumor a varare un piano di austerità.

L’orizzonte dei pompe di benzina vuote e delle “domeniche a piedi” è ancora lontano, ma le ripercussioni potrebbero risultare imprevedibili se le forniture dei derivati del petrolio dal Golfo dovessero tardare ad arrivare.

L’effetto del taglio di 25 centesimi al litro delle accise per venti giorni, disposto dal governo Meloni per tamponare l’impennata del prezzo del petrolio, sembra essersi rapidamente esaurito, anche se sono diversi gli impianti che non hanno ancora adeguato le tariffe.

I cartelli dei carburanti esauriti

In diverse pompe di benzina distribuite in diverse province d’Italia, dal Comasco al Trevigiano, iniziano ad essere segnalati i cartelli con su scritto “benzina e diesel esauriti” e alcuni automobilisti si sono confrontati preoccupati sui social.

“Stessa cosa nella mia zona. In due distributori in cui era a 1.58 ho trovato questi cartelli. Alla fine l’ho fatta in un altro a 1.69″ scrive un utente in risposta a un altro che aveva pubblicato la foto di un avviso, con la didascalia “la fine”.

“Alla faccia della riduzione delle accise – scrive un altro – da me gasolio a 2 euro e io che avevo pure pensate finalmente un po’ di respiro.. e invece non é cambiato nulla, tempo un paio di settimane anche la benzina torna su di prezzo..”.

“Qui Aosta – si legge nel post di un’utente – tre ore fa vado a fare benzina, sono quasi in riserva, e la pompa era vuota. Vado da un’altra parte e c’è il cartello ‘benzina esaurita‘. Ma anche da voi sta succedendo?”.

I motivi

La comparsa di questi cartelli non sarebbe dovuta a un’effettiva scarsità generalizzata di carburanti, ma di contingenze temporanee in attesa delle nuove forniture.

Secondo i dati riportati dall’Osservatorio sui prezzi dei carburanti del ministero delle Imprese, a pochi giorni dal decreto-legge del Governo, solo il 60% dei distributori aveva abbassato i listini di benzina e diesel, mentre l’11,4% aveva addirittura li aveva ritoccati verso l’alto. Una percentuale ridotta grazie ai controlli della guardia di Finanza.

Gli automobilisti hanno cercato gli impianti con i prezzi più bassi, che non sono riusciti a reggere l’impennata improvvisa della domanda e in poco tempo hanno esaurito le scorte.