Carburanti, scade lo sconto sulle accise del diesel: il Codacons chiede la proroga dei tagli

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

L’Inps e le autorità di settore monitorano la scadenza per il taglio fiscale di 6,1 centesimi sulle accise del diesel, misura che lascerà il posto al meccanismo delle accise mobili. Il Codacons ha evidenziato che, nonostante i recenti ribassi dei carburanti favoriti dalle iniziative delle compagnie, il costo del gasolio resta superiore del 30,2% rispetto ai livelli pre-crisi, chiedendo prorogare sconto e price cap fino a fine anno.

La fine del taglio sulle accise

Domani, lunedì 5 ottobre, arriverà la scadenza ufficiale dello sconto fiscale temporaneo di 6,1 centesimi al litro sulle accise del diesel, una misura introdotta per contenere i rincari energetici che cederà ora il passo al meccanismo delle accise mobili.

Di fronte al rischio immediato di nuovi ritocchi all’insù nei listini alla pompa, il Codacons si è rivolto direttamente ai principali marchi petroliferi (tra cui Eni, IP, Q8 e Tamoil) chiedendo di rinnovare volontariamente sconti e price cap fino alla fine del 2026.

ANSA

Secondo l’associazione dei consumatori, la persistente instabilità delle quotazioni internazionali del greggio e il prolungarsi delle tensioni geopolitiche in Medio Oriente rendono indispensabile un prolungamento delle tutele per evitare che la fine dell’agevolazione statale ricada interamente sulle tasche degli automobilisti.

Il bilancio dei prezzi

Il monitoraggio settimanale condotto dal Codacons sui dati del Mimit mostra come le recenti politiche commerciali delle compagnie abbiano prodotto un alleggerimento dei listini alla pompa, con un calo medio sulla rete ordinaria di 11 centesimi al litro per la benzina e di 13,3 centesimi per il gasolio (pari a un risparmio medio di 6,65 euro a pieno).

Riduzioni ancora più marcate si sono registrate lungo le autostrade, dove i prezzi sono scesi di circa 19 centesimi al litro per entrambi i carburanti, garantendo fino a 9,5 euro di risparmio per singolo rifornimento.

Ciononostante, il quadro complessivo resta critico: il prezzo del diesel continua a registrare un incremento del 30,2% (+52,1 centesimi al litro) rispetto alle quotazioni antecedenti al conflitto in Iran, traducendosi in una maggiore spesa di oltre 26 euro a pieno per i consumatori italiani.

I dati del ministero sui carburanti

Le analisi elaborate dalle associazioni di tutela e dagli studi di settore tracciano un consuntivo pesante per le famiglie e il comparto dei trasporti. Stando alle rilevazioni dell’Adusbef, la stangata sui rifornimenti di carburante tra marzo e agosto ha comportato una maggiore spesa complessiva di 4,7 miliardi di euro per gli automobilisti italiani, portando l’esborso totale a circa 30 miliardi nei sei mesi considerati.

Contestualmente la Cgia, stimando l’effetto dei rincari, calcola che a ottobre l’aggravio mensile su scala nazionale toccherà quota 1,1 miliardi di euro rispetto alla media del 2025, penalizzando in modo particolare i grandi centri urbani.

Nella giornata di oggi – domenica 4 ottobre – secondo i dati ufficiali dell’Osservatorio Mimit, la media nazionale in modalità self-service si è attestata a 2,049 euro/litro per la benzina e 2,244 euro/litro per il gasolio sulla rete ordinaria, mentre sulle autostrade i valori hanno raggiunto rispettivamente 2,064 e 2,268 euro/litro.