Eseguite due ordinanze di custodia cautelare dalla Polizia di Stato su richiesta della Procura della Repubblica di Bari. In manette sono finiti un 24enne e un 45enne, ritenuti responsabili di tentato omicidio e, per il secondo, anche di omicidio all’interno della casa circondariale cittadina. I fatti sono stati ricostruiti dagli inquirenti e riguardano due episodi avvenuti a ottobre 2024 nella stessa cella del carcere di Bari.

Le indagini e la ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto inizio nella tarda serata del 19 ottobre 2024, quando gli agenti della Polizia Penitenziaria sono intervenuti in una cella della Casa Circondariale di Bari per soccorrere un detenuto 28enne di origine salentina, trovato nel bagno della cella in apparente tentativo di impiccamento. L’uomo condivideva la cella con altre persone, tra cui i due indagati.

Il secondo episodio e la morte di Giuseppe Lacarpia

Pochi giorni dopo, il 22 ottobre, nella stessa cella si è verificato il decesso di Giuseppe Lacarpia, anche in questo caso apparentemente per impiccamento. Inizialmente, entrambi gli episodi sono stati considerati come atti di autolesionismo, ma le successive indagini della Squadra Mobile, coordinate dalla Procura della Repubblica, hanno permesso di chiarire la reale dinamica dei fatti.

L’accusa: non si trattava di autolesionismo

Le indagini hanno portato alla luce che i due eventi non erano frutto di gesti volontari delle vittime, ma sarebbero stati causati dai due compagni di cella, ora indagati. Il 24enne è stato ritenuto responsabile del tentato omicidio del detenuto salentino, mentre il 45enne è accusato sia di complicità nel tentato omicidio sia di omicidio di Giuseppe Lacarpia.

I provvedimenti cautelari

Per il 24enne, già detenuto per altra causa, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Bari ha disposto la misura degli arresti domiciliari. Il 45enne, anch’egli già in carcere per altri motivi, è stato invece raggiunto da una nuova ordinanza di custodia cautelare in carcere per la responsabilità nell’omicidio di Giuseppe Lacarpia e per la complicità nel tentato omicidio del detenuto salentino.

