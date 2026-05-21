Cardinale Camillo Ruini in condizioni "impegnative", il porporato di 95 anni è curato in casa con l'ossigeno

Giornalista professionista. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Il cardinale Camillo Ruini si trova nuovamente ad affrontare un quadro clinico particolarmente delicato. Da alcuni giorni, infatti, l’ex presidente della CEI sarebbe in condizioni di salute critiche, descritte da fonti vicine come “impegnative“. Il porporato, che ha compiuto 95 anni lo scorso 19 febbraio, non avrebbe comunque avuto bisogno di un ricovero ospedaliero, dal momento che l’assistenza – con somministrazione di ossigeno – è possibile anche restando nella sua casa di Roma, un appartamento nel Seminario Minore, non lontano dalle Mura Vaticane. Medici e infermieri si starebbero alternando costantemente per monitorarlo.

I precedenti clinici: la salute del cardinale Ruini negli ultimi anni

Non è la prima volta che la salute del cardinale Ruini desta forte preoccupazione.

Il porporato, originario di Sassuolo, convive da tempo con una condizione fisica che lo costringe sulla sedia a rotelle, pur avendo sempre mantenuto una mente lucidissima.

Negli ultimi anni ha superato diverse crisi acute: dall’infarto nel luglio 2024 al blocco renale nel settembre 2025.

Chi è Camillo Ruini, personaggio chiave della Chiesa italiana

Il cardinale Ruini rappresenta una delle figure più influenti e centrali nella storia recente della Chiesa cattolica e della vita pubblica del nostro Paese.

È stato il presidente della Conferenza Episcopale Italiana (CEI) per ben 16 anni, dal 1991 al 2007.

Sotto la sua guida, la Chiesa italiana ha assunto una forte rilevanza nel dibattito politico e sociale.

Proprio nel 2007, l’ultimo anno del suo mandato alla CEI, Ruini si era fatto promotore del primo storico Family Day, una grande manifestazione nata in difesa della famiglia tradizionale e dichiaratamente schierata contro l’estensione dei diritti e le unioni civili.

Il raffinato teologo: i libri e il pensiero sulla morte

Oltre al suo fondamentale ruolo politico-ecclesiastico, Camillo Ruini è riconosciuto come un raffinato teologo e autore di numerosi testi dottrinali.

Come ricordato da Adnkronos, tra le sue pubblicazioni più note si ricordano volumi come Verità di Dio e verità dell’uomo, Benedetto XVI e le grandi domande del nostro tempo, Alla sequela di Cristo, Giovanni Paolo II, il servo dei servi di Dio e Rieducarsi al cristianesimo”.

In un’intervista concessa al Corriere della Sera, Ruini aveva parlato del concetto di Aldilà, dicendosi fermamente convinto che l’inferno oggi sia “popolato, non deserto”.

Condividendo i suoi pensieri intimi sulla morte imminente, aveva confessato che “più che paura provo pentimento non solo per i peccati commessi, ma per le tante cose che avrei potuto fare e non ho fatto”.

Il teologo aveva poi aggiunto, parlando del tempo speso, di averne dedicato forse troppo a se stesso e alla stesura dei suoi libri, trovando tuttavia grande rincuoro e consolazione nel profondo affetto mostratogli da tantissime persone.