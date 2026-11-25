Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Il cardinale Ernest Simoni ha recitato in latino un esorcismo e durante la celebrazione si sarebbero sentite alcune urla. È quanto emergerebbe dalla registrazione della Messa del 17 novembre 2026, celebrata nel santuario di San Pio da Pietrelcina, a San Giovanni Rotondo, e trasmessa in diretta da Padre Pio TV. Il religioso albanese, 98 anni, ha pronunciato l’Exorcismus in Satanam et Angelos Apostaticos, una formula pubblicata per disposizione di Papa Leone XIII. La vicenda è stata raccontata anche dall’emittente cattolica EWTN. Nell’audio si distinguerebbero grida e rumori di sottofondo, ma non è stato accertato che siano originali e la loro eventuale provenienza. Fonti ufficiali non hanno commentato quanto accaduto che resta un “mistero social”.

Cardinale Ernest Simoni recita l’esorcismo di Leone XIII, cosa è successo

La celebrazione si è svolta il 17 novembre nel santuario di San Giovanni Rotondo, in provincia di Foggia. Al termine della Messa, il cardinale ha invitato i fedeli a pregare per la pace nel mondo, per il Papa e per le autorità. Prima di iniziare la formula in latino, Ernest Simoni ha spiegato il significato della preghiera: “È la preghiera più potente per la pace e per eliminare tutte le forze sataniche”.

Durante la declamazione, nella registrazione trasmessa da Padre Pio TV, si sarebbero sentite alcune urla intorno al minuto 59:48. Non sarebbe possibile stabilire dalle sole immagini se provengano da persone presenti nella chiesa o da altre fonti sonore. Non risulterebbero inoltre conferme ufficiali delle ricostruzioni secondo cui alcuni fedeli avrebbero manifestato reazioni fisiche durante la preghiera.

La registrazione è stata commentata anche da Grok, l’AI sviluppata da X, al quale è stata chiesta una verifica delle immagini diffuse online. Secondo la risposta data ad alcuni utenti, il video sarebbe reale e proveniente dalla trasmissione di Padre Pio TV del 17 novembre 2026. Grok ha indicato anche il momento della registrazione nel quale si sentono le urla, intorno al minuto 59:48.

Il sistema ha però precisato che l’origine dei rumori non è stata confermata e che non risultano comunicazioni ufficiali del santuario o della Chiesa in grado di chiarire l’accaduto. La corrispondenza della sequenza con la celebrazione è riportata anche da EWTN. La verifica della provenienza del filmato non dimostra che le urla siano collegate a un fenomeno soprannaturale che al momento resterebbe una suggestione social.

Cos’è la preghiera del mistero social

La formula pronunciata da Ernest Simoni è l’Exorcismus in Satanam et Angelos Apostaticos, una preghiera contro il maligno e gli angeli ribelli pubblicata per disposizione di Leone XIII. Si tratta di un testo distinto dalla breve invocazione a San Michele Arcangelo tradizionalmente recitata al termine di alcune celebrazioni. Nel 1985, la Congregazione per la dottrina della fede, guidata dall’allora cardinale Joseph Ratzinger, intervenne per chiarire le regole sugli esorcismi.

La lettera del 29 settembre ricordava che gli esorcismi solenni possono essere celebrati soltanto da sacerdoti espressamente autorizzati dal vescovo competente. Il documento vietava inoltre ai fedeli non autorizzati di utilizzare la formula integrale dell’esorcismo di Leone XIII.

Chi è il cardinale Ernest Simoni

Ernest Simoni, nato il 18 ottobre 1928 a Troshani, in Albania, è stato nominato cardinale da Papa Francesco nel 2016. Ordinato sacerdote il 7 aprile 1956, fu arrestato la notte di Natale del 1963 durante la persecuzione religiosa del regime comunista di Enver Hoxha. Condannato inizialmente a morte, vide la pena commutata in 25 anni di lavori forzati.

Secondo la biografia ufficiale della Santa Sede, trascorse 18 anni in carcere, dodici dei quali nelle miniere. Durante la detenzione continuò a esercitare clandestinamente il ministero sacerdotale. Dopo la liberazione, nel 1981, rimase sottoposto a restrizioni fino alla caduta del regime nel 1990. La sua storia divenne conosciuta a livello internazionale nel settembre 2014, quando raccontò le persecuzioni subite durante la visita di Papa Francesco in Albania. Il Pontefice lo nominò cardinale nel concistoro del 19 novembre 2016.