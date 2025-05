Cardinale John Njue escluso dal Conclave, l'accusa del keniano sul mancato invito per l'elezione del Papa

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Il cardinale keniano John Njue ha contestato l’esclusione dal conclave. Il porporato si è detto sorpreso di non aver ricevuto l’invito e ha smentito le voci riguardanti le sue condizioni di salute. Il Vaticano e l’arcidiocesi di Nairobi hanno però confermato che, proprio per motivi di salute, Njue non può prendere parte al conclave.

John Njue: “Non sono stato invitato al conclave”

Intervistato dal Daily Nation, il cardinale John Njue ha dichiarato di non aver ricevuto nessun invito ufficiale: “Sinceramente non so perché sono stato escluso dal conclave, non capisco il motivo”.

Inoltre, lo stesso Njue ha smentito di essere in condizioni precarie di salute, motivo ufficiale dell’esclusione secondo il Vaticano. Oltre a lui, il collegio dei cardinali ha escluso per motivi di salute anche Antonio Canizares, arcivescovo emerito di Valencia.

Fonte foto: ANSA

Il cardinale John Njue insieme a Papa Bergoglio

La replica dell’arcidiocesi di Nairobi sul caso Njue

A stretto giro è arrivata la replica dell’arcidiocesi di Nairobi all’intervista rilasciata da John Njue. Come ha spiegato l’arcivescovo Philip Anyolo, Njue ha ricevuto l’invito ufficiale al conclave, ma le sue condizioni di salute non gli permettono di affrontare il viaggio e di prendere parte attiva alle operazioni per eleggere il nuovo Papa.

Come lui, anche il cardinale spagnolo Canizares non è arrivato a Roma per prendere parte al conclave che si concluderà con la designazione del successore di Papa Francesco.

Anche nel 2013 il cardinale indonesiano Julius Darmaatmadja era stato costretto a rinunciare a causa di un problema agli occhi, mentre nel 2005 il cardinale cubano Jaime Ortega venne escluso a causa di un errore nella comunicazione della data.

Conclave, la vicenda dell’età ritoccata

Non è la prima volta, in questo conclave, che il cardinale keniano John Njue fa parlare di sé. Pochi mesi fa, infatti, il suo anno di nascita è stato rettificato: non più 1944, ma primo gennaio 1946.

Una manciata di mesi che fanno una grande differenza, visto che i cardinali che hanno più di 80 anni non possono partecipare al conclave. Una cosa simile è successa anche con il cardinale Philippe Ouédraogo, che nell’annuario pontificio del 2025 risulta avere un anno in meno rispetto a quello del 2024.

Undici mesi, per l’esattezza, che, come nel caso di John Njue, fanno la differenza tra il partecipare o meno al conclave per l’elezione del nuovo Papa a Roma.