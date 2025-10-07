Cardinale Parolin criticato dall'ambasciata di Israele e difeso da Papa Leone, cosa ha detto sulla guerra

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Il segretario di Stato Vaticano Pietro Parolin ha espresso parole di condanna per la strage del 7 ottobre e non ha avuto parole tenere per la rappresaglia di Israele. L’ambasciata israeliana ha criticato Parolin, ma Papa Leone XIV è intervenuto a difesa del cardinale, dicendo che “ha espresso l’opinione della Santa Sede”.

Cosa ha detto Parolin sul 7 ottobre

Il caso è esploso in occasione dell’anniversario della strage del 7 ottobre, definita da Parolin “disumana e inaccettabile”. Ma il segretario di Stato del Vaticano ha condannato duramente anche quanto accaduto successivamente a Gaza.

“Oggi la situazione nella Striscia è ancora più grave e tragica rispetto a un anno fa, dopo una guerra devastante che ha mietuto decine di migliaia di morti”, ha detto. Parolin ha quindi lanciato un appello affinché si recuperi il senso della regione e si abbandoni la logica cieca dell’odio e della vendetta.

ANSA

Papa Leone XIV insieme al cardinale Pietro Parolin

La presa di posizione del Segretario di Stato del Vaticano

Parolin ha affermato che “è diritto di chi è attaccato difendersi”, ricordando però che “anche la legittima difesa deve rispettare il parametro della proporzionalità”.

“Mi colpisce e mi affligge il conteggio quotidiano dei morti in Palestina, decine, anzi a volte centinaia al giorno, tantissimi bambini la cui unica colpa sembra essere quella di essere nati lì: rischiamo di assuefarci a questa carneficina”, ha aggiunto il Segretario di Stato.

Parolin si è soffermato ancora su quanto sta accadendo a Gaza, con “persone uccise mentre cercavano di raggiungere un tozzo di pane” e altre “rimaste sepolte sotto le macerie delle loro case, e bombardate negli ospedali e nelle tendopoli”.

La censura di Israele e l’intervento di Papa Leone XIV

Parole che non sono piaciute a Israele, che tramite l’ambasciata presso la Santa Sede ha replicato affermando che “la recente intervista al cardinale Parolin, sebbene sicuramente ben intenzionata, rischia di minare gli sforzi per porre fine alla guerra a Gaza e contrastare il crescente antisemitismo”.

Secondo l’ambasciata israeliana, il cardinale trascura il rifiuto di Hamas di rilasciare gli ostaggi e porre fine alla violenza. “Ciò che più preoccupa è l’uso problematico dell’equivalenza morale laddove non è pertinente – si legge nella nota dell’ambasciata di Israele – Non esiste equivalenza morale tra uno Stato democratico che protegge i propri cittadini e un’organizzazione terroristica intenzionata a ucciderli”.

Papa Leone XIV ha prontamente difeso Parolin: “Preferisco non commentare, ma il cardinale ha espresso l’opinione della Santa Sede”, ha affermato il Pontefice.