Cardinale Ruini ricoverato per un blocco renale al Gemelli: in condizioni migliori ma non fuori pericolo

Nuovo ricovero per il cardinale Ruini, al Gemelli di Roma per un blocco renale: nel 2024 l'ex presidente della Cei è sopravvissuto a un infarto
Ricovero a causa di un blocco renale per il cardinale Camillo Ruini. L’ex presidente della Cei è sottoposto a terapie e controlli al Policlinico Gemelli dopo aver manifestato forti disturbi nei giorni precedenti. Secondo le ultime informazioni, il 94enne ha trascorso una notte tranquilla, ma nonostante le sue condizioni di salute sembrino migliorate non sarebbe ancora fuori pericolo. L’attenzione sul suo quadro clinico è massima considerata l’età e le patologie pregresse.
Il ricovero del cardinale Ruini
Sarebbe stato proprio il porporato a chiedere il ricovero dopo essere stato male negli ultimi giorni, anche per problemi legati ai reni.
Nel luglio 2024 era già stato ricoverato per diversi giorni in terapia intensiva dopo un infarto, per il quale aveva rischiato la vita.
