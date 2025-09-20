Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Emesse sanzioni per oltre 61.000 euro a Torino, nel quartiere Barriera Nizza. L’azione, coordinata dalla Polizia di Stato, ha visto coinvolti anche Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Municipale, ASL e Ispettorato del Lavoro. Sono stati controllati 5 esercizi commerciali tra San Salvario e Lingotto, con sospensioni di attività e sequestri di alimenti per gravi irregolarità igienico-sanitarie e amministrative.

Controlli ad “alto impatto” nel cuore di Torino

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il blitz si è svolto nel pomeriggio di giovedì e ha interessato in particolare i quartieri San Salvario e Lingotto. L’operazione è stata diretta dal Commissariato di P.S. Barriera Nizza, con il supporto di operatori del V Reparto Mobile, del Reparto Prevenzione Crimine “Piemonte”, del Compartimento Polfer e delle unità cinofile. Hanno partecipato anche personale dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia Municipale, dell’ASL-Spresal, dell’ASL-SIAN e dell’Ispettorato del Lavoro.

Sospensioni e multe salate: i dettagli delle ispezioni

Nel corso dell’operazione sono stati sottoposti a verifica 5 esercizi commerciali, con sanzioni che hanno raggiunto complessivamente la cifra di 61.374 euro. In una pizzeria kebab situata nella zona Lingotto, gli ispettori dell’ASL hanno riscontrato gravi carenze igienico-sanitarie, decretando la sospensione dell’attività e la distruzione di 24 kg di alimenti non conformi. L’Ispettorato del Lavoro ha inoltre scoperto la presenza di un lavoratore privo di regolare assunzione e numerose violazioni delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, per cui sono state comminate sanzioni superiori a 21.500 euro. La Polizia Municipale ha elevato ulteriori multe per 3.000 euro a causa di violazioni amministrative.

Via Genova: chiusura e sanzioni per mancato autocontrollo

In via Genova, un’altra attività commerciale è stata sospesa dall’ASL per l’assenza delle procedure di autocontrollo HACCP, con una sanzione di 2.000 euro. Anche in questo caso è stata accertata la presenza di un lavoratore irregolare e la mancanza dell’autorizzazione per l’installazione di un impianto di videosorveglianza, per un totale di 2.337 euro di multe. La Polizia Municipale ha inoltre elevato sanzioni amministrative per oltre 1.100 euro e ha provveduto alla rimozione di un dehor installato senza permesso.

Ristorante etnico e negozi: sospensioni e irregolarità

La Polizia Locale ha inflitto sanzioni per oltre 25.000 euro al titolare di un ristorante etnico in via Berhollet, disponendo anche in questo caso la sospensione dell’attività. Altri due esercizi di vicinato sono stati multati per oltre 5.000 euro complessivi per violazioni amministrative come la mancata esposizione dei prezzi e degli orari di apertura.

Ordini di allontanamento per comportamenti molesti

Durante i controlli, il personale della Polizia ha adottato due ordini di allontanamento nei confronti di persone che si sono rese protagoniste di comportamenti molesti e aggressivi nel quadrilatero San Salvario, ostacolando la libera fruizione degli spazi pubblici.

Un’azione coordinata per la sicurezza e la legalità

L’operazione, che ha visto la collaborazione tra diversi enti e forze dell’ordine, si inserisce in una più ampia strategia di controllo del territorio volta a garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie, della sicurezza sul lavoro e della legalità nelle attività commerciali. Le autorità hanno annunciato che i controlli proseguiranno con cadenza regolare, a tutela della salute pubblica e della sicurezza dei cittadini.

Prossimi controlli e attenzione costante

Le forze dell’ordine hanno sottolineato che le verifiche nei quartieri San Salvario e Torino continueranno anche nelle prossime settimane, con l’obiettivo di prevenire e reprimere ogni forma di illegalità e di garantire un ambiente sicuro e conforme alle regole per tutti.