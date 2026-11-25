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Decine di persone con vomito e diarrea, crociera da incubo a bordo della nave Caribbean Princess rientrata in Florida dopo 12 giorni di navigazione nei Caraibi. Secondo i dati dei Centers for Disease Control and Prevention (CDC), a manifestare i sintomi dell’infezione da norovirus sono state 268 persone tra passeggeri e membri dell’equipaggio. Si tratta del quarto focolaio di questo tipo di virus che colpisce la flotta della compagnia Princess Cruises dall’inizio dell’anno.

Caribbean Princess colpita dal norovirus

Nuovo allarme norovirus in mare: oltre 200 persone sono state colpite da una sospetta infezione gastrointestinale a bordo della nave da crociera Caribbean Princess, rientrata in porto in Florida dopo 12 giorni di navigazione.

La nave della compagnia Princess Cruises era salpata lo scorso 11 novembre da Fort Lauderdale, in Florida, per un itinerario di 12 giorni nei Caraibi, con scali in Colombia, Panama e Costa Rica.

ANSA

La Caribbean Princess ha attraccato a Port Everglades lunedì 23 novembre al termine di una crociera segnata da un focolaio di virus gastrointestinale. Come riportano i media statunitensi, alcuni passeggeri hanno iniziato ad accusare i sintomi dell’infezione, vomito e diarrea, già al quarto giorno di navigazione.

Sintomi per 268 persone sulla nave da crociera

Secondo i dati resi noti dai Centers for Disease Control and Prevention (CDC) statunitensi, sono state 268 – su un totale di 4.068 – le persone che hanno manifestato i sintomi dell’infezione, tra passeggeri e membri dell’equipaggio.

In un comunicato la compagnia di navigazione ha riferito che l’equipaggio della nave ha subito isolato i passeggeri e i lavoratori sintomatici e ha avviato i protocolli di igienizzazione previsti in questi casi.

Al rientro in porto in Florda la Caribbean Princess è stata sottoposta a una profonda operazione di pulizia e disinfezione. Gli esami di laboratorio hanno poi confermato che si è trattato di un focolaio di norovirus, una infezione che si trasmette con estrema facilità in ambienti affollati come possono essere le navi da crociera, principalmente per via oro-fecale o attraverso superfici contaminate.

Quarto focolaio di norovirus su navi da crociera

Si tratta del quarto focolaio che colpisce la flotta della Princess Cruises dall’inizio dell’anno, confermando la vulnerabilità delle crociere alla diffusione di virus altamente contagiosi. E il secondo che avviene sulla Caribbean Princess, dopo i 160 casi registrati tra fine aprile e inizio maggio.

Altri focolai di norovirus sono stati registrati a marzo a bordo della Star Princess, con 193 casi, e sulla Ruby Princess (132 casi) tra giugno e luglio.