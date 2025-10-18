Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto per incendio doloso e maltrattamenti in famiglia a Carinola, dove un uomo, già noto alla polizia, è stato fermato dopo aver appiccato il fuoco all’abitazione in cui viveva con la moglie e i figli. L’episodio è avvenuto nella serata di ieri, a seguito di un litigio familiare che avrebbe portato l’uomo a compiere il gesto estremo.

Le forze dell’ordine intervengono dopo la segnalazione

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’allarme è scattato nella serata di ieri, quando una segnalazione di incendio ha richiesto l’intervento degli agenti del Commissariato di P.S. di Sessa Aurunca e dei Carabinieri della Stazione di Carinola. Giunti rapidamente sul posto, le forze dell’ordine hanno trovato i Vigili del Fuoco già impegnati a domare le fiamme che stavano avvolgendo l’abitazione e minacciavano di propagarsi anche agli edifici vicini.

L’arresto dell’uomo e le prime indagini

Durante le operazioni di soccorso, gli operatori hanno individuato e fermato un uomo, già conosciuto alle forze dell’ordine, sospettato di aver provocato volontariamente l’incendio. Le prime indagini hanno permesso di ricostruire un quadro familiare segnato da forti tensioni e litigi, che avrebbero portato a una serie di comportamenti violenti e prevaricatori nei confronti della moglie.

La denuncia della moglie e la ricostruzione dei fatti

Secondo quanto emerso, la donna, consapevole della gravità della situazione, si era già rivolta alla Stazione dei Carabinieri di Carinola per denunciare le minacce e i maltrattamenti subiti dal marito. Proprio questi episodi di violenza domestica sarebbero culminati nell’incendio doloso dell’abitazione familiare, mettendo a rischio la sicurezza non solo della donna e dei figli, ma anche degli altri residenti della zona.

L’arresto e le accuse

Alla luce della gravità dei fatti accertati, l’uomo è stato tratto in arresto con le accuse di maltrattamenti in famiglia e incendio doloso. Dopo le formalità di rito, è stato condotto presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, dove rimane in attesa dell’udienza di convalida.

IPA