Carla Zambelli arrestata su segnalazione di Angelo Bonelli, deputato Avs minacciato di morte: il video

La deputata federale del Brasile Carla Zambelli è stata arrestata a Roma. Era ricercata dall’Interpol. Cruciale per la cattura una segnalazione di Angelo Bonelli. Il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra nonché co-portavoce di Europa Verde ha fornito alla polizia italiana l’indirizzo in cui soggiornava Zambelli nella Capitale. La donna di origini italiane, membro del partito dell’ex presidente Jair Bolsonaro, era stata condannata nel suo Paese per l’hackeraggio del sistema informatico del Consiglio nazionale di Giustizia. È inoltre sotto processo per aver puntato una pistola contro un giornalista a San Paolo.

Carla Zambelli arrestata, Angelo Bonelli: “Io ho fornito il suo indirizzo”

“Come è noto, dal 5 di giugno non si sapeva dove fosse Carla Zambelli. Ieri, alle 18:40, ho ricevuto un’informazione con l’indirizzo esatto di Carla Zambelli, ricercata dalla giustizia brasiliana e su cui pendeva una red notice dell’Interpol”, ha spiegato Bonelli.

“Alle ore 19:50 di martedì 29 luglio – ha aggiunto il deputato – ho informato subito il questore di Roma, comunicando l’indirizzo di Zambelli. Alle 21 la polizia ha individuato e localizzato Carla Zambelli proprio in quell’appartamento, in zona Aurelio”.

ANSA Carla Zambelli

Bonelli ha inoltre affermato che “non è assolutamente vero che Carla Zambelli sia andata di sua spontanea volontà dalla polizia” in quanto “è la polizia che ha bussato alla sua porta”.

Bonelli: “Sono stato minacciato di morte”

“Ritengo di aver svolto il mio dovere di cittadino, non tanto di deputato – ha proseguito il parlamentare -. Oggi il tema di evitare incertezze come nel caso Almasri è il primo punto”.

“Devo dire che sto ricevendo numerose, decine di minacce di morte in queste ore molto brutte”, ha sottolineato Bonelli che ha aggiunto che “Salvini ha il suo diritto di andare a trovare Carla Zambelli, è un parlamentare e può esercitare queste funzione”.

“Adesso spetta alla giustizia italiana decidere sull’estradizione o meno assieme al ministro della Giustizia”, ha concluso il deputato di Avs

Perché Carla Zambelli è stata condannata a dieci anni

Carla Zambelli è stata condannata a dieci anni per hackeraggio del sistema informatico e per aver costruito un falso mandato di arresto nei confronti di un giudice federale.

La deputata è anche a processo per aver puntato una pistola contro un giornalista in Brasile.