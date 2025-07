Carles Perez in condizioni critiche in ospedale, ex Roma attaccato da un cane che lo ha morso ai genitali

Il calciatore spagnolo Carles Perez, che in Italia ha indossato la maglia della Roma tra il 2020 e il 2022, è stato ricoverato in ospedale a Salonicco dopo che un cane lo ha morso ai genitali. L’atleta, attualmente in forza all’Aris Salonicco, avrebbe dovuto giocare nelle prossime ore contro l’Hapoel Beer-Sheva. Non scenderà in campo e probabilmente verrà operato a breve. Per il ritorno sul rettangolo verde ci vorranno alcune settimane. Le sue condizioni sarebbero piuttosto gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Carles Perez morso da un cane, come sta l’ex calciatore della Roma

Al momento Perez, come riferito dai media greci, si trova ricoverato in ospedale a Salonicco in gravi condizioni dopo essere stato morso ai genitali da un cane.

Dalle prime ricostruzioni emerse sulla vicenda, il giocatore spagnolo ex Roma e Barcellona, attualmente in prestito all’Aris (il suo cartellino è di proprietà del Celta Vigo), è stato attaccato dall’animale mentre stava provando a separare quest’ultimo dal suo cane.

ANSA Carles Perez con la maglia della Roma

I due cani, sempre secondo la versione data dai media greci, stavano litigando non lontano dal centro sportivo del club dell’Aris Salonicco.

Diversi passanti si sarebbero fermati a guardare la scena. La situazione sarebbe precipitata nel momento in cui il cane di Perez è stato aggredito da un altro cane, lasciato sciolto dal padrone.

L’attaccante dell’Aris Salonicco sarebbe intervenuto in difesa del suo animale, venendo attaccato ai genitali dall’altro, che gli ha provocato una profonda ferita nella zona dei testicoli.

L’Aris ha messo a disposizione del suo calciatore ogni tipo di assistenza, compresa quella legale nel caso voglia denunciare il padrone del cane che ha aggredito il suo.

L’allarme e la corsa in ospedale

Dopo l’aggressione, immediatamente è scattato l’allarme e l’atleta è stato subito trasportato in ospedale in gravi condizioni. Sarebbero già stati posti sei punti di sutura sul taglio.

Si attendono aggiornamenti in merito al suo stato di salute, ma sembra inevitabile che Perez si debba sottoporre a un intervento chirurgico. La prognosi resta riservata.

Chi è Carles Perez

Carles Perez è nato nel 1998. Cresciuto nella cantera del Barcellona, nel 2020 è approdato alla Roma. Ha vestito la maglia giallorossa per 55 volte fino al 2022, realizzando 6 gol. Poi è tornato in Spagna, giocando per il Celta Vigo e il Getafe. Infine l’esperienza a Salonicco.