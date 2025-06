Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati diventeranno santi domenica 7 settembre, l'annuncio di Papa Leone XIV

Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati saranno proclamati santi domenica 7 settembre. Lo ha reso noto Papa Leone XIV durante il Concistoro. E altri 7 beati saranno proclamati santi il 19 ottobre, durante la Giornata missionaria mondiale. Tra loro, tre italiani ovvero Longo, Poloni e Troncatti. Le cerimonie si terranno, con ogni probabilità, in piazza San Pietro e saranno presiedute dal Papa.

Chi era Carlo Acutis

Carlo Acutis è morto a 15 anni per una leucemia fulminante. Era un ragazzo normale e straordinario: suonava il sassofono, amava il calcio e i videogiochi, insegnava catechismo ai bambini e faceva volontariato alla mensa dei poveri dei Cappuccini e delle suore di madre Teresa.

E, inoltre, usava Internet per fare opere di apostolato. Progettava poi programmi al computer e aiutava gli altri bambini in difficoltà con i compiti. Viene descritto come un giovane animato da una fede ferrea e straordinaria.

Pellegrini rendono omaggio alla tomba del beato Carlo Acutis nella Chiesa di Santa Maria Maggiore ad Assisi

La leucemia fulminante di tipo M3 gli venne diagnosticata all’inizio di ottobre 2006. Il 12 ottobre alle 6:45 il suo cuore smise di battere. Nell’ottobre del 2012 si aprì la causa di beatificazione e canonizzazione. Nel luglio del 2018 Carlo divenne venerabile, e poi beato nel 2020. Nel 2024 Papa Francesco annunciò di volerlo fare santo.

Il miracolo che ha portato alla canonizzazione di Carlo Acutis è la sua intercessione nella guarigione di un bambino brasiliano affetto da pancreas anulare.

Chi era Pier Giorgio Frassati

Pier Giorgio Frassati nacque a Torino il 6 aprile del 1901 da genitori benestanti. Il padre era Alfredo Frassati, fondatore de La Stampa.

Fu durante gli anni della scuola che Pier Giorgio si avvicinò alla fede, in particolare durante gli studi presso l’Istituto Sociale dei Gesuiti. Il giovane prese a fare la comunione tutti i giorni, poi entrò nelle Conferenze di San Vincenzo.

Nonostante i suoi natali più che benestanti, scelse di essere vicino ai poveri: trascinava per le vie di Torino i carretti carichi degli averi degli sfrattati. Come membro della Conferenza di San Vincenzo visitava le famiglie bisognose dando anche aiuti concreti.

Si iscrisse alla facoltà di Ingegneria meccanica, con specializzazione mineraria perché era interessato a portare conforto ai minatori. Poi aderì alla Fuci, Federazione Universitaria Cattolica Italiana e poi all’Azione Cattolica. Nel dopoguerra fu particolarmente attivo nelle fabbriche, persuaso che la società necessitasse di profonde riforme per dare più diritti ai poveri. Nel 1920 entrò nel Partito Popolare Italiano.

Nel 1922 entrò nel Terz’Ordine Domenicano con il nome di frate Girolamo.

A due esami dalla laurea, morì a 24 anni a Torino il 4 luglio 1925 per una poliomielite fulminante. I genitori rimasero all’oscuro di molte delle attività giovanili del figlio, che appresero solo dopo la sua morte: ad esempio, andava sempre a piedi perché i soldi per il tram li offriva in elemosina, per comprare le medicine per le persone ammalate, donando anche i suoi indumenti a chi ne avesse più bisogno.

Il miracolo che ha portato alla canonizzazione di Pier Giorgio Frassati è la sua intercessione nella guarigione di un seminarista dell’Arcidiocesi di Los Angeles. Il ragazzo aveva subito un grave danno al tendine d’Achille durante una partita di basket. L’infortunato iniziò una novena a Pier Giorgio Frassati. A metà della novena sentì un fortissimo calore alla caviglia. Una settimana dopo, il tendine era guarito.

Altri beati proclamati santi

In occasione della Giornata missionaria mondiale di domenica 19 ottobre verranno canonizzati altri 7 beati, italiani e internazionali.

I tre italiani sono:

Bartolo Longo , fondatore del santuario mariano di Pompei, legato alla Beata Vergine del Rosario;

, fondatore del santuario mariano di Pompei, legato alla Beata Vergine del Rosario; Vincenza Maria Poloni , fondatrice dell’Istituto delle Sorelle della Misericordia di Verona;

, fondatrice dell’Istituto delle Sorelle della Misericordia di Verona; Maria Troncatti, missionaria in Amazzonia, appartenente alle Figlie di Maria Ausiliatrice;

Accanto a loro, quattro figure esemplari da diverse parti del mondo:

Ignazio Choukrallah Maloyan , arcivescovo armeno martire.

, arcivescovo armeno martire. Peter To Rot , catechista della Papua Nuova Guinea, ucciso per la sua fedeltà al Vangelo;

, catechista della Papua Nuova Guinea, ucciso per la sua fedeltà al Vangelo; Maria del Monte Carmelo Rendiles Martínez , religiosa venezuelana, fondatrice delle Serve di Gesù;

, religiosa venezuelana, fondatrice delle Serve di Gesù; Gregorio Hernández Cisneros, medico venezuelano dei poveri e terziario francescano, morto mentre consegnava farmaci a un indigente.