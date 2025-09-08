Carlo Acutis santo, la rivelazione della madre Antonia Salzano: "Ogni giorno ci arrivano notizie di miracoli"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Carlo Acutis è stato proclamato santo, diventando il primo millennial canonizzato dalla Chiesa cattolica. Sua madre, Antonia Salzano, ha raccontato in diverse interviste come ogni giorno riceva notizie di guarigioni e conversioni attribuite all’intercessione del figlio. Due miracoli sono stati riconosciuti ufficialmente.

Carlo Acutis è santo

Carlo Acutis, nato a Londra nel 1991 e cresciuto a Milano, è morto a soli 15 anni nel 2006 per una leucemia fulminante. Fin da giovane si era distinto per il suo interesse per la fede e per la tecnologia, tanto da essere soprannominato “il santo di Internet” per la sua capacità di usare il web per diffondere la devozione all’Eucaristia.

Il 7 settembre 2025 papa Leone XIV ha pronunciato la formula di canonizzazione davanti a migliaia di persone riunite in piazza San Pietro. Durante la celebrazione il Pontefice ha ricordato una delle frasi più note del giovane: “Davanti al sole ci si abbronza, davanti all’eucaristia si diventa santi”.

ANSA Carlo Acutis è Santo

La canonizzazione di Acutis, rinviata ad aprile dopo la morte di papa Francesco, ha attirato l’attenzione globale: Carlo è infatti il primo giovane della sua generazione a essere riconosciuto ufficialmente santo dalla Chiesa.

Cosa ha raccontato la madre Antonia

Antonia Salzano, madre di Carlo, ha sottolineato come la testimonianza del figlio vada oltre i confini della fede cattolica. “Un santo che ha incarnato valori condivisibili da tutti, credenti e non credenti: l’amore per l’ambiente, per gli animali, la generosità verso i poveri”, ha raccontato.

In un’intervista ha ricordato l’equilibrio e la semplicità del figlio, capace di autoregolarsi anche nell’uso della tecnologia: “Quando gli regalarono una Playstation, decise di usarla solo un’ora a settimana per non rischiare la dipendenza”.

Oggi, dice Salzano, il culto del figlio si è diffuso in tutto il mondo, in particolare negli Stati Uniti, dove la sua mostra sui miracoli eucaristici è stata esposta in migliaia di parrocchie. “Ogni giorno ci arrivano notizie di guarigioni, miracoli, conversioni. Tantissime persone hanno ricominciato a frequentare la messa grazie a lui”, ha aggiunto.

Le guarigioni “inspiegabili”

La canonizzazione è stata resa possibile dal riconoscimento di due guarigioni considerate miracolose dalla Chiesa. Il primo miracolo riguarda Matheus Vianna, un bambino brasiliano nato con una grave malformazione al pancreas. Dopo aver pregato davanti a una reliquia di Carlo, il piccolo guarì improvvisamente da una condizione ritenuta incurabile. La Consulta medica del Vaticano definì la guarigione “istantanea, completa e duratura”.

Il secondo caso è quello di Valeria Valverde, una studentessa costaricana di 21 anni che nel 2022 era caduta in coma a Firenze dopo un grave trauma cranico. La madre, dopo aver pregato sulla tomba di Acutis ad Assisi, ricevette poche ore dopo la notizia di un miglioramento inatteso. Valeria si è ripresa, ha terminato gli studi e oggi lavora nel mondo della moda.

Oltre a questi due episodi ufficiali, la famiglia di Carlo riceve numerose segnalazioni di guarigioni e conversioni attribuite al giovane. “Carlo è stato scelto da Dio come suo strumento. Io stessa resto stupita di quanto sia riuscito a toccare tanti cuori”, ha commentato Antonia Salzano.