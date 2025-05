Carlo Ancelotti ct del Brasile, stipendio da capogiro e diversi benefit: jet privato e casa a Rio de Janeiro

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

L’allenatore del Real Madrid Carlo Ancelotti ha accettato di diventare il commissario tecnico della nazionale del Brasile a partire dalla prossima stagione, con uno stipendio milionario e diversi benefit, tra cui un bonus per la vittoria del Mondiale nel 2026.

Carlo Ancelotti ct del Brasile, quanto guadagnerà

L’allenatore italiano Carlo Ancelotti sarà il commissario tecnico della nazionale maschile di calcio del Brasile, e guiderà la Seleção ai Mondiali di Usa, Canada e Messico del 2026.

Ancelotti avrebbe firmato un contratto da 7,5 milioni di euro all’anno con la Confederazione brasiliana, l’organo di governo del calcio nel Paese, stando a quanto riporta il quotidiano locale O Globo.

Fonte foto: ANSA Ancelotti durante un allenamento

Ancelotti avrà anche l’onore di essere il primo allenatore straniero sulla panchina del Brasile. L’obiettivo dichiarato è quello di riconquistare, dopo 24 anni, la Coppa del Mondo, obiettivo per il quale il ct riceverebbe ulteriori 5 milioni di euro.

La trattativa segreta

Non è la prima volta che il presidente della Cbf Ednaldo Rodrigues prova a ingaggiare Ancelotti. Già nel 2023 c’erano state voci, ma il tecnico aveva poi deciso di rimanere al Real Madrid.

Proprio per non indisporre il presidente della società spagnola, Florentino Pérez, Rodrigues avrebbe avvicinato Ancelotti attraverso due imprenditori brasiliani, piuttosto che due agenti sportivi.

Ancelotti ha sempre comunque chiarito che avrebbe condiviso la decisione di lasciare il Real Madrid con il suo presidente, visto che il contratto tra il tecnico e la società spagnola scade nel 2026.

Dal jet alla casa, tutti i benefit di Ancelotti

Lo stipendio non sarà l’unico modo in cui la Confederazione di calcio brasiliana ricompenserà Ancelotti come commissario tecnico della sua nazionale. Sono infatti diversi i benefit di cui l’allenatore italiano potrà godere durante la sua permanenza in Brasile.

I benefit più importanti sono un jet privato, affittato per permettere al tecnico di recarsi in Europa ogni volta che vorrà, e il pagamento di una casa a Rio de Janeiro, dove vivrà per tutta la durata del suo contratto.

L’accordo prevede anche l’organizzazione di un’amichevole tra Real Madrid e Brasile, mentre l’arrivo del tecnico nel Paese è previsto per il prossimo 26 maggio.