Carlo Arnulfo morto nella tragedia dell'ultraleggero con Angela Buccico, era l'avvocato di Rita Rusic

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Sarà l’autopsia a chiarire cosa potrebbe essere successo a Carlo Arnulfo e Angela Buccico, vittime dell’incidente dell’ultraleggero a Fuscaldo. Il velivolo, scomparso dai radar, è stato ritrovato dopo giorni in cui la speranza si affievoliva ora dopo ora. La donna era la figlia dell’ex senatore Nicola Buccico, l’uomo era invece un famoso avvocato, che tra i clienti vantava anche il nome di Rita Rusic.

Chi era Carlo Arnulfo

Avvocato iscritto all’albo dal 1991 e titolare di uno studio nel cuore dei Parioli a Roma, Carlo Arnulfo era uno dei legali di riferimento nella Capitale per quanto riguarda il diritto della crisi di impresa.

In carriera ha seguito procedimenti di rilievo davanti al Csm, ha fatto parte del Consiglio Nazionale Forense e ha avuto come cliente anche l’ex presidente dell’ordine degli avvocati di Roma Mauro Vaglio.

Il ricordo di Rita Rusic

Tra i nomi dei suoi assistiti figura anche quello di Rita Rusic. La produttrice 66enne è rimasta sconvolta dalla tragedia.

“Un uomo solido, onesto, forte e un grandissimo avvocato”, lo ricorda Rusic in un’intervista a Il Messaggero.

Da anni seguita dal penalista, l’ex modella croata lo ricorda come un pilota esperto. Sull’ipotesi di un malore ha sottolineato: “Quando l’ho visto era in forma e stava bene. Ci siamo visti i primi di agosto”.

E in occasione dell’ultimo incontro ci fu anche una battuta da parte di Arnulfo: “Avevamo finito una memoria e lui mi ha detto ‘pensa che fortuna che io sono ancora qui, che sono vivo, perché ho la memoria storica di tutte le tue cose’ e io gli risposi ‘Carlo per fortuna che ci sei tu'”.

Il dramma in volo, aperta indagine

Intanto è stata aperta un’indagine sull’incidente aereo che ha portato alla morte di Arnulfo e Buccico. L’accertamento delle cause del decesso, che arriverà con l’autopsia, è un elemento centrale per aiutare anche nella ricostruzione della dinamica dell’incidente in quanto potrebbe chiarire se l’incendio si sia sviluppato prima o a causa dell’impatto al suolo.

Le due vittime sono state trovate abbracciate all’interno dell’abitacolo, fatto che potrebbe suggerire come si siano resi conto di quanto stava per accadere.