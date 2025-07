Carlo Bravi arrestato durante un'operazione in casa, il chirurgo era indagato per la morte di Simonetta Kalfus

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

È stato arrestato Carlo Bravi, il medico già sospeso dalla professione in quando indagato per la morte di Simonetta Kalfus: l’uomo è stato sorpreso mentre effettuava un intervento chirurgico clandestino in un appartamento privato a Roma, al Quadraro. Il medico è indagato per altri reati, e si trova ora agli arresti domiciliari.

Nella giornata di ieri – lunedì 21 luglio 2025 – il chirurgo Carlo Bravi è stato posto agli arresti domiciliari dai Carabinieri del NAS di Roma mentre stava effettuando un intervento chirurgico in un’abitazione privata nella zona del Quadraro.

Il provvedimento cautelare, disposto dal GIP del Tribunale di Roma su richiesta della Procura della Repubblica, è giunto al termine di una complessa indagine coordinata dal pm Eleonora Fini e dall’aggiunto Sergio Colaiocco.

Bravi era già stato sospeso dall’esercizio della professione medica a seguito di precedenti vicende giudiziarie, ma nonostante il divieto continuava ad operare in condizioni igienico-sanitarie precarie, ignorando completamente la misura cautelare in atto.

L’intervento abusivo in appartamento

I militari hanno trovato Bravi in una camera da letto trasformata in sala operatoria improvvisata, mentre eseguiva un’otoplastica su una giovane donna di origine sudamericana, assistito da un’infermiera in pensione.

Bravi aveva già somministrato alla paziente anestetici locali quando è stato sorpreso dai carabinieri. La stanza adibita a sala operatoria era una normale camera da letto, con abiti, scarpe e sporcizia liberi nell’ambiente, oltre ai due cani dei residenti.

Gli investigatori hanno documentato la scena con riprese video che mostrano il medico all’opera, vestito con camice e strumenti chirurgici in mano.

Le accuse precedenti: la morte di Simonetta Kalfus

Carlo Bravi era già indagato dalla Procura di Roma per la morte di Simonetta Kalfus, deceduta a seguito di complicazioni insorte dopo un intervento di liposuzione eseguito dal chirurgo.

Anche quell’operazione era stata svolta in un contesto non autorizzato, senza le necessarie condizioni di sicurezza, e secondo quanto riportato da Repubblica, Bravi è stato accusato di omicidio colposo, oltre che di esercizio abusivo della professione e violenza privata.

Le indagini relative alla morte di Kalfus hanno portato alla sospensione dell’attività professionale di Bravi già mesi fa. Nonostante ciò il medico ha continuato a esercitare clandestinamente, eludendo ogni controllo e mettendo a rischio la salute di altri pazienti.