Carlo Calenda attacca Alessandro Barbero dopo la frase sulla "Crimea in Russia", "spero sia ubriaco"

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Una frase di Alessandro Barbero su Crimea, Russia e Ucraina ha scatenato la dura risposta di Carlo Calenda. Durante un intervento, lo storico Barbero ha chiamato in causa Calenda affermando che “la Crimea si trova in territorio russo”. Immediata la replica del leader di Azione, che non ha risparmiato critiche allo storico.

Crimea, le parole di Barbero scatenano la reazione di Calenda

“Avete presente dov’è la Crimea? Forse il senatore Calenda direbbe che è in Ucraina. Che Dio lo perdoni. La Crimea è in Russia, è sempre stata russa”. Queste le parole pronunciate da Alessandro Barbero lo scorso 29 gennaio durante un evento che si è tenuto al PalaAsti di Torino.

Alla serata hanno partecipato anche il professore universitario Angelo d’Orsi, che ha sposato la linea di Barbero sul fatto che “la Crimea è sempre stata russa”. Le parole hanno scatenato poco dopo una dura polemica e il primo a rispondere è stato proprio Carlo Calenda.

Cosa ha risposto Calenda a Barbero: Crimea e Alto Adige

Via social il leader di Azione ha scritto: “Spero che Barbero fosse ubriaco. Si direi che la Crimea è Ucraina. Perché lo è. È stata presa con la forza da un dittatore fascista”. Poco dopo Calenda è passato al contrattacco: “Avrei detto la stessa cosa dei Sudeti e della Cecoslovacchia. Ma forse Barbero avrebbe dato ragione a Hitler”.

Ma l’intervento di Calenda non si è fermato qui: “Lo hanno detto ridacchiando, beh, in realtà la Crimea è stata russa per un periodo di circa 200 anni, mentre l’Alto Adige Südtirol è stato Austria per 555 anni”. Da qui la provocazione a D’Orsi e Barbero: “Vogliamo fare un referendum per la cessione all’Austria di questo territorio? Perché se si comincia a ragionare ad minchiam così, allora tutta l’Europa va scomposta e ricomposta”.

Secondo Calenda, D’Orsi e Barbero sono “comunisti e stanno dalla parte di Putin” perché “quella è la vecchia Unione Sovietica e quando erano giovani combattevano per il comunismo e se lo ricordano”. Quindi, ha scritto Calenda, “la Crimea è russa quanto l’Alto Adige è austriaco. Anzi diciamo che in questo confronto l’Alto Adige è molto più austriaco”.

Le polemiche per gli incontri sulla Russia a Torino

All’incontro “Democrazia in tempo di guerra – Censurare l’informazione, disciplinare la cultura e la scienza” hanno partecipato, in collegamento, Marco Travaglio, Francesca Albanese e Moni Ovadia.

La serata avrebbe dovuto tenersi lo scorso dicembre, ma poi era stata bloccata all’ultimo momento. Una vicenda che ricorda quanto accaduto lo scorso 12 novembre, sempre a Torino, quando la conferenza di Angelo D’Orsi “Russofobia, russofilia, verità” era stata poi annullata.

Anche in quel caso Carlo Calenda era intervenuto sui social per approvare la cancellazione dell’evento scrivendo “evitiamo questo schifo”.