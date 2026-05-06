Carlo Calenda attacca Roberto Vannacci nel botta e risposta sulla guerra in Ucraina: "Sarebbe fuggito"

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Scintille in Tv tra Roberto Vannacci e Carlo Calenda. L’ex generale e l’ex ministro si sono scambiati bordate in diretta a RealPolitik, confrontandosi faccia a faccia sulle rispettive posizioni nei confronti della Russia. I due leader di Futuro nazionale e Azione, presentati in trasmissione come i potenziali aghi della bilancia alle prossime elezioni, tra le coalizioni di centrodestra e centrosinistra, si sono affrontati su diversi temi, in particolare sulla guerra in Ucraina.

Lo scontro sulla Biennale

Lo spunto per il dibattito tra i due avversari politici è il caso Biennale di Venezia e l’invito alla mostra d’arte internazionale della Russia a presenziare nel proprio padiglione nonostante l’opposizione del Governo e dell’Unione europea.

Vannacci ha esordito in collegamento evocando una “standing ovation” a Pietrangelo Buttafuoco per il discorso con cui il presidente della Fondazione ha rivendicato la propria scelta: “Io sono sempre stato convinto che arte, sport e cultura devono essere portate fuori dalle tensioni politiche e dagli affari di guerra” ha affermato l’eurodeputato, sostenendo che “se noi mescoliamo queste cose non facciamo altro che accentuare le divisioni e i conflitti, invece di tentare di risolverli”.

Lo scontro sulla guerra in Ucraina

L’ex generale ha sostenuto che sarebbe interesse dell’Europa e dell’Italia arrivare a un accordo di pace il più presto possibile, dichiarandosi “contro la guerra ad oltranza, contro il fomentare questo continuo protrarsi del conflitto che non giova né agli ucraini, né ai russi, ma soprattutto non giova gli europei e agli italiani”.

Un punto di vista che ha reso perplesso Carlo Calenda: “Sono molto interessato a questo concetto del pacifismo del generale Vannacci in cui mi trovo” ha detto.

Ricordando che durante la Seconda guerra mondiale l’Italia “è stata alleata con i nazisti, ha fatto i rastrellamenti degli ebrei, non ci siamo comportati bene in guerra” il leader di Azione ha lanciato la prima stoccata all’eurodeputato.

“Questo magari è una cosa che ci divide dal generale Vannacci – ha detto – a lui quel periodo storico gli piace di più, però al di là di questo io sono sempre contro qualsiasi guerra con l’eccezione di una guerra, quella in cui un popolo difende la propria patria e la propria libertà. Ma quello che mi fa molto sorridere, è doverlo spiegare a un generale che è stato pagato per 40 anni per fare questo”.

“Gli ucraini stanno combattendo per difendere la loro patria, la loro libertà” ha aggiunto Calenda, sottolineando che è quello per cui “l’esercito è pagato. Se no perché l’abbiamo pagata per tanti anni, generale Vannacci?”

Il botta e risposta tra Vannacci e Calenda

Immediata la risposta piccata di Vannacci: “Calenda come al solito si occupata delle cose che non sa – ha replicato l’ex generale – non sa come la penso né dal punto di vista storico né su questa guerra”.

“Parla di guerre non avendole mai fatte, non avendo calpestato un campo di battaglia, non essendo mai stato a contatto con il nemico” ha aggiunto l’ex generale.

“E meno male che non l’ha calpestato lei, perché sennò sarebbe fuggito” ha controbattuto il senatore.

“Non mi interrompa, vede cosa fa? Si agita, è in difficoltà? Mi faccia finire, io non lo interrotta, stia tranquillo” ha replicato Vannacci.

“Non mi si arrabbi, non mi si arrabbi” la controreplica ancora di Calenda.