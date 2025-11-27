Carlo Calenda contestato pure alla Statale di Milano, cori contro il leader di Azione: "Fuori dall'università"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Carlo Calenda è stato contestato da studenti di Cambiare Rotta all’Università Statale di Milano, dove partecipava a un dibattito. Bloccato all’ingresso con cori e striscioni, è stato poi accolto da un applauso in aula. Calenda ha minimizzato l’episodio – il secondo simile in pochi giorni – accettando la contestazione purché non accompagnata da violenza.

La contestazione all’Università Statale di Milano

Carlo Calenda era atteso all’Università Statale di Milano per un incontro dal titolo "Capitalismo liberale o libertà senza capitalismo?". Lì il leader di Azione è diventato nuovamente bersaglio di una contestazione studentesca.

Poco prima di raggiungere l’aula, Calenda è stato fermato da una decina di appartenenti al collettivo Cambiare Rotta, che con uno striscione hanno tentato di ostacolare il suo ingresso. I cori, scanditi all’esterno della struttura, recitavano frasi del tipo "Fuori Calenda dall’universita'" e "I signori della guerra siete voi".

La reazione di Carlo Calenda

Commentando con l’Ansa quanto avvenuto, Calenda ha definito la contestazione un fatto "normale", sottolineando che i manifestanti erano soltanto una dozzina, rispetto a un’aula comunque gremita di studenti interessati al confronto.

"Secondo me questo è lo spirito della democrazia" ha osservato "e le contestazioni vanno benissimo. Io da ragazzo contestavo quindi non mi importa niente, purché non siano violente".

A margine dell’incontro, il segretario di Azione è tornato anche sul tema delle primarie del centrosinistra, che giudica "strumenti spesso guidati o manipolati". Ha poi criticato il Partito Democratico per i veti posti sulla sua formazione per l’ingresso nella giunta Sala, spiegando che a Milano Azione potrebbe decidere di presentare un proprio candidato: "Se c’è una persona seria, pragmatica, competente volentieri l’appoggiamo, ma non è affatto detto che non decidiamo per un’altra strada".

Il precedente a Roma