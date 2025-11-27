Carlo Calenda contestato pure alla Statale di Milano, cori contro il leader di Azione: "Fuori dall'università"
Carlo Calenda contestato anche all'Università Statale di Milano: protesta del collettivo Cambiare Rotta, poi applausi in aula. La reazione
Carlo Calenda è stato contestato da studenti di Cambiare Rotta all’Università Statale di Milano, dove partecipava a un dibattito. Bloccato all’ingresso con cori e striscioni, è stato poi accolto da un applauso in aula. Calenda ha minimizzato l’episodio – il secondo simile in pochi giorni – accettando la contestazione purché non accompagnata da violenza.
La contestazione all’Università Statale di Milano
Carlo Calenda era atteso all’Università Statale di Milano per un incontro dal titolo "Capitalismo liberale o libertà senza capitalismo?". Lì il leader di Azione è diventato nuovamente bersaglio di una contestazione studentesca.
Poco prima di raggiungere l’aula, Calenda è stato fermato da una decina di appartenenti al collettivo Cambiare Rotta, che con uno striscione hanno tentato di ostacolare il suo ingresso. I cori, scanditi all’esterno della struttura, recitavano frasi del tipo "Fuori Calenda dall’universita'" e "I signori della guerra siete voi".
La reazione di Carlo Calenda
Commentando con l’Ansa quanto avvenuto, Calenda ha definito la contestazione un fatto "normale", sottolineando che i manifestanti erano soltanto una dozzina, rispetto a un’aula comunque gremita di studenti interessati al confronto.
"Secondo me questo è lo spirito della democrazia" ha osservato "e le contestazioni vanno benissimo. Io da ragazzo contestavo quindi non mi importa niente, purché non siano violente".
A margine dell’incontro, il segretario di Azione è tornato anche sul tema delle primarie del centrosinistra, che giudica "strumenti spesso guidati o manipolati". Ha poi criticato il Partito Democratico per i veti posti sulla sua formazione per l’ingresso nella giunta Sala, spiegando che a Milano Azione potrebbe decidere di presentare un proprio candidato: "Se c’è una persona seria, pragmatica, competente volentieri l’appoggiamo, ma non è affatto detto che non decidiamo per un’altra strada".
Il precedente a Roma
Quello avvenuto a Milano è il secondo episodio simile in pochi giorni, dopo le proteste rivolte contro di lui alla Sapienza di Roma. Il momento di tensione aveva visto un gruppo di studenti contestare Calenda durante un incontro per il 25 novembre.
Il politico, che si era recato all’ateneo su invito per un confronto, era stato accolto da urla, slogan confusi e accuse come "fuori i sionisti dall’università" e "genocidio".
In un video, il politico è stato immortalato in una ferma replica, con la quale respingeva gli "ordini" di andare via, impartiti dai manifestanti, peraltro criticati per non aver saputo argomentare le loro accuse.
Denunciando l’impossibilità di instaurare un dialogo, Calenda si era detto colpito dallo slogan "fuori i liberali", ricordando che è proprio la democrazia liberale a garantire a tutti il diritto di manifestare.