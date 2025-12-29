Carlo Calenda contro Trump "burattino di Putin", l'attacco dopo l'incontro per la pace tra Russia e Ucraina

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Carlo Calenda ha usato parole durissime contro Donald Trump dopo l’incontro per la pace tra la Russia e l’Ucraina. Il leader di Azione, commentando una dichiarazione del presidente degli Stati Uniti d’America in cui affermava che Vladimir Putin sarebbe stato, a suo dire, “molto generoso” con gli ucraini, lo ha definito “burattino” nelle mani del numero uno russo.

Perché Calenda ha definito Trump “burattino di Putin”

Carlo Calenda ha definito Donald Trump “burattino di Putin” su X nella mattinata di lunedì 29 dicembre, solo poche ore dopo l’incontro per la pace tra la Russia e l’Ucraina.

Il leader di Azione lo ha fatto commentando una dichiarazione del presidente degli Stati Uniti d’America. Trump aveva detto: “La Russia vuole vedere l’Ucraina avere successo. Sembra strano, ma il presidente Putin è stato molto generoso con l’Ucraina, per quanto riguarda aspetti come la fornitura di energia, elettricità e altre cose a prezzi molto bassi”.

ANSA

L’incontro tra Zelensky e Trump per la pace tra Russia e Ucraina.

Calenda contro Il Fatto Quotidiano

Donald Trump non è stato l’unico a ricevere gli attacchi di Carlo Calenda. Il leader di Azione, infatti, sempre sul social network, poco dopo, ha criticato la prima pagina de Il Fatto Quotidiano, in cui si legge: “Trump & Putin: l’ultima offerta a Zelensky per salvare l’Ucraina“.

Calenda ha commentato: “Ma si può fare un titolo del genere? Sorvolo su Trump ma si può scrivere di Putin ‘ultima offerta per salvare l’Ucraina’. Mentre la bombarda tutte le notti, uccide civili e deporta i bambini. Siete dei Quisling. Vergognatevi“.

Come è andato l’incontro per la pace tra Russia e Ucraina

Donald Trump ha parlato dopo l’incontro per la pace tra Russia e Ucraina avuto con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Il vertice è stato preceduto da una lunga e “molto costruttiva” telefonata con Vladimir Putin.

Il presidente Usa ha definito l’accordo per la pace “vicino“. Trump ha annunciato: “Se le cose vanno bene potrebbe arrivare tra poche settimane”.

Tra i nodi ancora da sciogliere ci sono il Donbass, definito da Zelensky “una questione difficile” su cui sono emerse “posizioni diverse” con la Russia ma in merito alla quale “si sta andando nella giusta direzione”, la possibile tregua e la centrale nucleare di Zaporizhzhia. Su quest’ultima, Trump ha detto: “Putin sta lavorando con l’Ucraina per farla aprire. È bravo in questo senso”.