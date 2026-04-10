Carlo Calenda e Giuseppe Conte strana coppia alla Festa della Polizia, la foto diventa subito virale

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

La festa della Polizia, a Roma, ha dato vita a un momento quasi surreale immortalato in uno scatto, i leader di Azione e del Movimento 5 stelle seduti uno vicino all’altro. L’immagine è diventata motivo d’ironia sui social dato il rapporto tra Carlo Calenda e Giuseppe Conte che non possono essere definiti alleati in politica.

La strana coppia Calenda – Conte

Sul palco delle autorità della festa della Polizia, si sono ritrovati seduti uno accanto all’altro Carlo Calenda e Giuseppe Conte.

Proprio il leader di Azione, sui social, ha ironizzato sulla situazione pubblicando una foto che lo ritrae gomito a gomito con il capo del M5S.

“Solo il cerimoniale della Polizia di Stato fondato sull’ordine alfabetico poteva portare a questo incresciosa situazione”, ha scritto il senatore su Facebook, con uno scatto destinato a diventare l’assist per meme politici e non.

Gli scontri tra Azione e M5S

È noto che tra Giuseppe Conte e Carlo Calenda non scorra buon sangue. A fine febbraio però, il leader del Movimento 5 stelle sembrava voler tendere una mano all’avversario politico.

“Calenda dichiara molto spesso, va preso nell’orario giusto, valuteremo i comportamenti concreti. Il suo è un cambiamento nella giusta direzione”, aveva commentato l’ex premier sull’apertura di Calenda a una coalizione allargata.

Il leader di Azione aveva invece replicato più duramente: “Conte, te lo spiego piano e scandito così lo comprendi. Vi considero populisti, incapaci, trasformisti, proputiniani”.

“Avete disastrato il bilancio pubblico con provvedimenti vergognosi come il superbonus. Avete promesso l’abolizione della povertà e avete abolito la dignità. Flirtate con Donald Trump – aveva continuato il senatore – vi sottomettete alla Cina e vi inchinate alle ragioni di Vladimir Putin. Non sosteniamo ne sosterremo candidati del M5S. Se casualmente al movimento 5 stelle capita di sostenere un candidato civico capace, come in Abruzzo, nulla quaestio. Per il resto tenetevi campo largo, campo giusto e il campo russo”.

L’attacco sull’invio di armi in Ucraina

La tensione tra Calenda e Conte risale ad alcuni anni fa. Uno degli ambiti che vedono i due in maggiore contrasto riguarda la situazione in Ucraina e l’invio di armi a Kiev.

Il leader di Azione si è sempre speso a favore del sostegno agli ucraini contro la guerra iniziata dalla Russia, spesso si reca in Ucraina e ha persino un tatuaggio del principato di Kiev.

Nel 2022 il M5S ha votato esplicitamente contro l’invio delle armi in Ucraina. Poco dopo Calenda aveva commentato la decisione affermando che “la linea di Conte sull’invio di armi è una cretinata totale”.

“Levare le armi agli ucraini non vuol dire cercare la pace ma la resa”, aveva sottolineando rimproverando Conte accusato di voler “fare propaganda sulla pelle degli ucraini”.

Carlo Calenda è molto duro contro chiunque abbia una posizione meno decisa rispetto al sostegno attivo all’Ucraina contro la Russia.