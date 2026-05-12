Carlo Calenda e le liti con la moglie Violante Guidotti Bentivoglio, "ogni 3-4 mesi mi fa dormire in hotel"

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Il leader di Azione Carlo Calenda ha parlato in un’intervista del rapporto con la moglie, Violante Guidotti Bentivoglio, definendola scherzosamente “tra le donne più cattive dell’universo” e raccontando alcuni aneddoti particolari. I due sono legati da 35 anni e hanno tre figli. Rispondendo alle domande, Calenda ha fatto anche alcuni commenti su Giorgia Meloni, Matteo Renzi e su Giuseppe Conte.

Calenda racconta il rapporto con la moglie

Durante la trasmissione di Radio2 Maschio Selvaggio, il leader di Azione Carlo Calenda ha raccontato scherzosamente del suo rapporto con la moglie, Violante Guidotti Bentivoglio, che dura da 35 anni.

“Mia moglie è veramente una delle donne più cattive che l’universo abbia mai prodotto” ha esordito Calenda, aggiungendo: “La mia condizione esistenziale è una condizione di conflitto perenne, che è la ragione per cui siamo insieme da 35 anni”.

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Il leader di Azione ha poi raccontato un aneddoto: “Una volta ogni tre-quattro mesi lei si arrabbia e mi dice: stasera vai da un’altra parte. Vado in un albergo vicino alla stazione Termini, dove ormai mi riconoscono”.

Chi è Violante Guidotti Bentivoglio

Violante Guidotti Bentivoglio ha conosciuto Calenda mentre studiava giurisprudenza a Roma, alla Sapienza, dove si è laureata.

Ha avuto una carriera manageriale e da dicembre si occupa di sviluppo di strategie di raccolta fondi per la Fondazione Dignitas Curae – Ets.

Le risposte di Calenda su Meloni, Conte e Renzi

Durante l’intervista, Calenda ha risposto anche ad alcune domande ipotetiche fatte ironicamente dai conduttori, Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini, su altri politici.

Alla domanda se preferirebbe mangiare una cena preparata da Giuseppe Conte o pagarne una organizzata da Matteo Renzi, il leader di Azione ha risposto:

Ho già pagato il conto di Matteo Renzi. Io ho già dato. Era un conto salato. Forse ti può interessare Calenda attacca Meloni per il sostegno a Orban e Trump, "se stai con loro stai con Putin e contro l'Europa" Carlo Calenda ha attacco duramente Giorgia Meloni per la mancata presa di distanza da Orban e da Trump prima delle elezioni ungheresi

Alla domanda su chi sia la vera “maschia selvaggia” della politica italiana, Calenda ha risposto citando Giorgia Meloni e aggiungendo “Di là sono moscissime”.