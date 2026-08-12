Carlo Calenda fa un pronostico:"in autunno Putin attaccherà la Nato" come ultima soluzione della guerra

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Carlo Calenda ha profetizzato una nuova mossa della Russia decisamente pericolosa. “In autunno Putin attaccherà un paese membro della Nato“, ha detto il leader di Azione in un’intervista a La Stampa. Il politico ha anche parlato delle prossime elezioni in Italia e delle formazioni che si presenteranno alla nuova tornata elettorale.

La profezia di Calenda su Putin

Nell’intervista del quotidiano torinese, Carlo Calenda ha parlato soprattutto di politica a partire dalle prossime elezioni in Italia che, secondo lui, ci saranno ad aprile “perché Meloni non può permettersi di farlo dopo le comunali, dalle quali uscirà sconfitta”.

Si andrà a votare con un nuovo sistema elettorale che sarà “un pastrocchio” e il prossimo governo sarà “alla vecchia maniera”, ossia formato in Parlamento, “per paradosso qualcosa di più serio di quel che si vede oggi: ad esempio non potrà promettere stupidaggini come l’abolizione delle accise”.

ANSA

Dopo “il solito cazzeggio in campagna elettorale”, il leader di Azione ritiene che si inizierà “a parlare di cose serie”.

Proprio su questo punto ha lanciato la sua profezia sulla Russia spiegando che ci sarà bisogno di parlare di cose serie “perché per allora il mondo sarà un posto più pericoloso di oggi”.

“In autunno la Russia testerà la tenuta della Nato con un attacco a uno dei suoi Paesi”, ha affermato Calenda.

“Ci siamo già andati vicino con il drone che ha violato l’aeroporto di Lipsia. Per Putin – ha aggiunto – è l’unica soluzione di sopravvivenza alla guerra”.

L’ipotesi di Calenda sulle elezioni

Tornando alle elezioni, Calenda ha detto che il “premio al 42 per cento” che vuole introdurre Meloni “è ridicolo, soprattutto se dici a priori che non ti alleerai con Vannacci“.

“Alle elezioni si presenteranno cinque aree politiche – ha spiegato – quella anticostituzionale e pilotata dai russi di Vannacci, la destra, noi del centro, la sinistra e l’altro partito filorusso di Di Battista e D’Orsi”.

Riguardo alla possibilità che la destra possa vincere di nuovo alleandosi con Vannacci magari dopo le elezioni, Calenda ha affermato che “un’alleanza post elettorale con Vannacci manderebbe in tilt quella con Forza Italia e Lega”.

E su Vannacci “è una barzelletta, si sta restringendo in una nicchia alla Forza Nuova. Sono convinto il centro prenderà più voti di lui”.

Le comunali e Silvia Salis

A Calenda è stato chiesto anche cosa pensa della sindaca di Genova Silvia Salis.

“I miei di Genova mi dicono che è un buon sindaco, al momento non mi pare ci siano le condizioni per una proiezione nazionale”, ha risposto.

Sulle comunali, invece, il leader di Azione ha spiegato che “a Torino abbiamo un dialogo proficuo con il sindaco Lo Russo. A Milano avremmo sostenuto Cottarelli, ma non ci sono le condizioni. Se il Pd candida Calabresi, lo voteremo, mentre non diremo mai sì a nomi come Majorino”.

Non c’è ancora una decisione su Roma anche se ci potrebbe essere spazio per “sostenere il bis di Gualtieri“.

Calenda ha infine ammesso di avere una “buona opinione del sindaco uscente di Napoli Gateano Manfredi”, mentre ritiene ci siano “problemi è a Bologna: la nostra base spinge per candidare Elisabetta Gualmini, ed è un nodo che dovrà sciogliere lei”.