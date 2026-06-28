"Carlo Calenda farà una brutta fine", senatore replica alle minacce di Russia Today: "Ecco il mio indirizzo"

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Su Telegram, nel canale di Russia Today, abbondano le critiche e gli insulti ai danni del senatore Carlo Calenda, leader di Azione. Ma non mancano anche le minacce di morte nei confronti di uno dei politici italiani che più nettamente ha preso posizione sulla necessità di schierarsi al fianco di Kiev contro l’aggressione russa del 2022. Calenda, via social, ha replicato per le rime.

Calenda in prima linea per l’Ucraina

Carlo Calenda è andato più volte in Ucraina a portare solidarietà e a verificare con i propri occhi la situazione dopo tanti anni di guerra.

E sia in Aula che nel corso di varie interviste ha ribadito la necessità di sostenere l’Ucraina contro la Russia. Cosa che gli ha attirato le antipatie dei filorussi, sia in Italia che all’estero.

Non sono poi mancati suoi ripetuti battibecchi con intellettuali e politici italiani che considera troppo vicini alle posizioni del Cremlino: famosa, ad esempio, la sua replica ad Alessandro Barbero che considera la “Crimea in Russia”.

Le minacce a Carlo Calenda arrivano dopo una sua nuova e importante presa di posizione.

La replica di Carlo Calenda alle minacce filorusse

“Prima o poi farà una brutta fine“, ha scritto qualcuno su Telegram, riferendosi a Calenda. Qualcun altro ha scritto che “chi semina vento prima o poi raccoglie tempesta”, per poi aggiungere insulti diretti al senatore che “raccoglierà con tanti interessi”.

“Quindi il canale di Russia Today su Telegram è pieno di minacce al sottoscritto. Personalmente, in questo, così come in altri casi, attribuisco nessuna preoccupazione a questi vigliacchi servi dei russi“, ha scritto Calenda su X.

La conclusione: “Il mio ufficio è a Corso Vittorio Emanuele II, 21. Arrivo intorno alle 9:00 non scortato. Prendervi a pedate nelle chiappe sarebbe di estrema soddisfazione“.

Carlo Calenda contro Russia Today

Recentemente Calenda ha presentato un’interrogazione parlamentare, insieme a Marco Lombardo, al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi per contestare la presenza e le attività del network russo Russia Today a Bologna, che aveva organizzato un festival.

In seguito, la Commissione europea ha contattato le autorità italiane per chiedere di applicare le sanzioni contro Russia Today. Le sanzioni sono già in vigore nell’Ue e vietano la trasmissione e la diffusione dei contenuti dell’emittente del Cremlino.

Il Corriere della Sera ha sentito Carlo Calenda per domandargli se sia preoccupato. La risposta: “No, sono dei buffoni“.