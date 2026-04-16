Carlo Calenda mostra i debiti del Fatto Quotidiano e chiama in causa Marco Travaglio: l'allusione alla Russia

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Carlo Calenda ha attaccato Marco Travaglio pubblicando i dati di bilancio della SEIF, evidenziando debiti in aumento e perdite per il Fatto Quotidiano. Il leader di Azione ha sollevato dubbi su possibili legami con la Russia, mentre il direttore ha replicato che i ricavi extra UE derivano da contratti con Warner Media. La polemica riaccende i vecchi scontri televisivi tra i due sulla guerra in Ucraina.

L’attacco di Carlo Calenda sui debiti della SEIF

Carlo Calenda ha diffuso sui social i dati di bilancio della Società Editoriale Il Fatto S.p.A. (SEIF) al 31 dicembre 2025. Dai documenti contabili emerge una perdita di 2,5 milioni di euro e un debito finanziario netto di 4,9 milioni, in crescita del 44,7%.

Il leader di Azione ha segnalato forti variazioni nei debiti verso i fornitori (+48%) e verso il fisco (+106%), chiedendo spiegazioni pubbliche a Marco Travaglio. Un attacco che si collega all’inchiesta “Cremlino Gate” curata da Ivan Grieco per Pulp Podcast.

ANSA

Calenda cita la testimonianza di una giornalista del quotidiano che ha denunciato presunti episodi di censura sulla guerra in Ucraina. Il senatore ha inoltre chiesto trasparenza su eventuali finanziamenti esteri, suggerendo legami con la propaganda russa.

I ricavi extra UE del Fatto Quotidiano

In merito al milione di euro di ricavi extra UE contestato da Calenda e Aldo Torchiaro, Marco Travaglio ha risposto tramite i propri profili social. Il direttore ha chiarito che i fondi derivano da contratti con il gruppo Discovery-Warner Bros, che controlla la rete Nove.

Avendo il gruppo sede a Londra, i pagamenti risultano formalmente come entrate provenienti da un Paese extra UE a seguito della Brexit. Travaglio ha poi smentito ogni legame con la Russia, definendo le accuse come “fango del web”.

Tuttavia, la redazione di Pulp Podcast ha sottolineato come non siano mai state fornite prove documentali, quali fatture o contratti, per confermare l’origine di tali fondi. Resta inoltre il dubbio sollevato da Ivan Grieco sugli sponsor della scuola di giornalismo del quotidiano, su cui il direttore ha risposto con battute sarcastiche.

Lo scontro sulla Russia tra Calenda e Travaglio

Le frizioni tra il politico e il giornalista erano presenti già un anno fa, quando avvenne un confronto televisivo su Nove ad “Accordi e Disaccordi”, quando Calenda descrisse la testata come un veicolo di propaganda, focalizzando la critica sulle analisi del professor Alessandro Orsini.

Il post di Carlo Calenda

Secondo il leader di Azione, le previsioni del docente sulla caduta di Kiev sarebbero state smentite dai fatti, portandolo a definire Orsini un propagandista russo. Marco Travaglio difese il collaboratore, accusando Carlo Calenda di essere un “trombettiere della Nato” e di non aver compreso la realtà del conflitto nonostante i viaggi effettuati.

Durante la lite, il direttore definì la cultura politica del senatore come “Fantasy”, mentre Calenda lo apostrofò come un “cafone” e un “cultore dei totalitarismi”.