Carlo Calenda torna sulla rottura con Matteo Renzi, "ci sono rimasto male, ho sbagliato io a fidarmi"
A Storie al bivio, il leader di Azione Carlo Calenda ha confidato di essere rimasto molto male dal comportamento di Matteo Renzi. Ma di non fargliene una colpa
La politica, la vita privata, i nomignoli, le passioni e l’ultima fatica letteraria: è un Carlo Calenda a tutto campo quello che si è confessato nel salotto televisivo di Storie al bivio, condotto da Monica Setta su Rai 2. Spazio anche per il ricordo della rottura politica con Matteo Renzi: “Sono rimasto delusissimo”, ha ammesso il leader di Azione.
- Carlo Calenda e la rottura con Matteo Renzi
- Il rapporto con Paolo Gentiloni
- Carlo Calenda "il Churchill dei Parioli"
- Il libro di Carlo Calenda
Carlo Calenda e la rottura con Matteo Renzi
“Con Matteo Renzi avete fatto pace?”, ha domandato la conduttrice Monica Setta a Carlo Calenda.
“Abbiamo litigato. Sono rimasto delusissimo dal suo comportamento. Il mio nome era sulla scheda, abbiamo preso 2.400.000 voti, sono rimasto proprio male, ma ho sbagliato io a fidarmi, non lui”.
“Lui – ha specificato Calenda – ha fatto solo quello che fa, cioè Matteo Renzi. Dopodiché una cosa è la politica, e una cosa è il personale. Se ci incontriamo ci salutiamo agevolmente. Diciamo, ho già dato. Dico sempre: una volta uno può comportarsi da idiota, due volte diventa drammatico”.
Carlo Calenda e Matteo Renzi, lo si ricorda, nel 2022 provarono a dare vita al cosiddetto “Terzo Polo“, con l’obiettivo di creare una forza riformista di centro, equidistante sia dal centrodestra che dal centrosinistra. Il progetto è poi naufragato fra accuse reciproche.
Il rapporto con Paolo Gentiloni
La discussione si è poi spostata sul personale: la conduttrice ha chiesto a Calenda chi fossero i suoi amici e se Paolo Gentiloni, l’ex premier, potesse essere considerato un amico.
La risposta: “Gentiloni è una persona che io stimo molto e con cui ho lavorato molto bene, però i miei amici sono fuori dalla politica”.
“I miei amici sono quelli che avevo prima e quelli che rimarranno dopo, e sono amici di una vita che con la politica non hanno niente a che fare. Poi nella politica incontri persone che ti piacciono, con cui lavori bene, con cui stai bene. Gentiloni è una persona con cui ho lavorato molto bene e quindi da questo punto di vista mi è stato vicino in quel momento. Quindi posso dire che Paolo è un mio amico. Sì, posso dire che è un mio amico”.
Carlo Calenda “il Churchill dei Parioli”
Alcuni, con in testa Roberto D’Agostino con il suo sito Dagospia, si riferiscono a Carlo Calenda definendolo “il Churchill dei Parioli“. Il diretto interessato ha sempre ammesso di stimare il primo ministro britannico Winston Churchill, ma ha dovuto precisare qualcosa: “Non ho mai vissuto ai Parioli”.
Il libro di Carlo Calenda
Parlando del suo libro intitolato Difendere la libertà. L’ora dell’Europa, Calenda ha ribadito la sua visione fortemente europeista e pacifista.
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Ma il suo è un pacifismo pragmatico, fondato sulla deterrenza: “Se sei debole i predatori che hai intorno pensano di poterti mangiare”.
Calenda sostiene che il mondo stia vivendo una fase storica simile a quella “età degli imperi” tra Ottocento e Novecento, caratterizzata da tensioni geopolitiche e rivalità tra le potenze.
Per garantire la pace, Calenda spera che l’Unione Europea si renda conto della sua forza: “Se noi consideriamo l’Europa come un’insieme, noi siamo la seconda o la terza potenza mondiale in ogni settore. Il problema è che non vogliamo stare insieme”.