Carlo Calenda torna sulla rottura con Matteo Renzi, "ci sono rimasto male, ho sbagliato io a fidarmi"

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

La politica, la vita privata, i nomignoli, le passioni e l’ultima fatica letteraria: è un Carlo Calenda a tutto campo quello che si è confessato nel salotto televisivo di Storie al bivio, condotto da Monica Setta su Rai 2. Spazio anche per il ricordo della rottura politica con Matteo Renzi: “Sono rimasto delusissimo”, ha ammesso il leader di Azione.

Carlo Calenda e la rottura con Matteo Renzi

“Con Matteo Renzi avete fatto pace?”, ha domandato la conduttrice Monica Setta a Carlo Calenda.

“Abbiamo litigato. Sono rimasto delusissimo dal suo comportamento. Il mio nome era sulla scheda, abbiamo preso 2.400.000 voti, sono rimasto proprio male, ma ho sbagliato io a fidarmi, non lui”.

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“Lui – ha specificato Calenda – ha fatto solo quello che fa, cioè Matteo Renzi. Dopodiché una cosa è la politica, e una cosa è il personale. Se ci incontriamo ci salutiamo agevolmente. Diciamo, ho già dato. Dico sempre: una volta uno può comportarsi da idiota, due volte diventa drammatico”.

Carlo Calenda e Matteo Renzi, lo si ricorda, nel 2022 provarono a dare vita al cosiddetto “Terzo Polo“, con l’obiettivo di creare una forza riformista di centro, equidistante sia dal centrodestra che dal centrosinistra. Il progetto è poi naufragato fra accuse reciproche.

Il rapporto con Paolo Gentiloni

La discussione si è poi spostata sul personale: la conduttrice ha chiesto a Calenda chi fossero i suoi amici e se Paolo Gentiloni, l’ex premier, potesse essere considerato un amico.

La risposta: “Gentiloni è una persona che io stimo molto e con cui ho lavorato molto bene, però i miei amici sono fuori dalla politica”.

“I miei amici sono quelli che avevo prima e quelli che rimarranno dopo, e sono amici di una vita che con la politica non hanno niente a che fare. Poi nella politica incontri persone che ti piacciono, con cui lavori bene, con cui stai bene. Gentiloni è una persona con cui ho lavorato molto bene e quindi da questo punto di vista mi è stato vicino in quel momento. Quindi posso dire che Paolo è un mio amico. Sì, posso dire che è un mio amico”.

Carlo Calenda “il Churchill dei Parioli”

Alcuni, con in testa Roberto D’Agostino con il suo sito Dagospia, si riferiscono a Carlo Calenda definendolo “il Churchill dei Parioli“. Il diretto interessato ha sempre ammesso di stimare il primo ministro britannico Winston Churchill, ma ha dovuto precisare qualcosa: “Non ho mai vissuto ai Parioli”.

Il libro di Carlo Calenda

Parlando del suo libro intitolato Difendere la libertà. L’ora dell’Europa, Calenda ha ribadito la sua visione fortemente europeista e pacifista.

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Ma il suo è un pacifismo pragmatico, fondato sulla deterrenza: “Se sei debole i predatori che hai intorno pensano di poterti mangiare”.

Calenda sostiene che il mondo stia vivendo una fase storica simile a quella “età degli imperi” tra Ottocento e Novecento, caratterizzata da tensioni geopolitiche e rivalità tra le potenze.

Per garantire la pace, Calenda spera che l’Unione Europea si renda conto della sua forza: “Se noi consideriamo l’Europa come un’insieme, noi siamo la seconda o la terza potenza mondiale in ogni settore. Il problema è che non vogliamo stare insieme”.