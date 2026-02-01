Carlo Conti a Verissimo parla del figlio e si commuove, il racconto della sua vita dal "babbo" a Sanremo

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Carlo Conti per la prima volta a Verissimo tra ricordi e lacrime. Il direttore artistico di Sanremo si è raccontato nel salotto di Canale 5 di Silvia Toffanin, ripercorrendo tutta la sua vita e la sua lunga fedeltà alla Rai, ma confessando anche di non aver mai rincorso il Festival. Tra i momenti più commoventi la nascita del figlio Matteo, grazie al quale è diventato quel “babbo” che lui invece non ha mai conosciuto.

Carlo Conti a Verissimo

Il conduttore ha dovuto trattenere le lacrime già subito dopo la consueta clip che ha rivissuto i passaggi più significativi dei suoi 40 anni di carriera e della sua famiglia.

“Gerry Scotti mi ha detto ‘Se vai da Silvia (Toffanin, ndr) portati dei fazzolettini perché ti serviranno'”, ha scherzato Carlo Conti, prima di mettere a nudo le proprie emozioni.

Il racconto del “babbo” e della mamma

Sottolineando ancora una volta l’importanza della parola “babbo” per un fiorentino come lui, Carlo Conti ha ricordato con voce rotta di aver perso il papà quando aveva 18 mesi per un tumore ai polmoni e la grande forza della madre che l’ha cresciuto da sola.

“Mamma aveva speso tutti i soldi per curare babbo” ha raccontato, con “tutte le cure sperimentali possibili negli anni ’60”.

“Con questo ha ritrovato grande forza per rimboccarsi le maniche e tirare su questo ‘calimero’, questo zuzzerellone che qualche soddisfazione gliel’ha data” ha aggiunto, ricordando anche come la madre non gli abbia mai detto “bravo, perché non mi dava tanta soddisfazione, però sono sicuro che sia contenta di me”.

Il cambiamento con l’arrivo del figlio

Conti ha poi parlato di quando lui è diventato “babbo” di Matteo nel 2014, due anni dopo il matrimonio con Francesca Vaccaro.

“Lasciare il preserale è stata una scelta importante di vita” ha spiegato, riferendosi all’addio dopo 15 anni de L’Eredità: “Con il matrimonio sono passato dall”io’ al ‘noi’ e con la nascita di Matteo le priorità sono cambiate tutte”.

Carlo Conti ha sottolineato nell’intervista di non aver rincorso nulla nella sua vita, né il primo figlio avuto a 50 anni, né i tanti successi ottenuti in carriera, compreso il Festival di Sanremo.

“È arrivato tutto naturalmente e, spero, nel momento giusto” ha detto.

A proposito di Sanremo, il conduttore ha poi svelato di essersi emozionato soltanto due volte sul palco dell’Ariston “nel 2015, quando ho fatto la prima puntata, e nel 2017 quando arrivarono Giorgio e Leonardo (Panariello e Pieraccioni, ndr.). Siamo più fratelli nella vita che nello spettacolo”.