Carlo Conti alza il numero dei cantanti a Sanremo, i Big passano da 26 a 28: annuncio coi nomi il 23 novembre

Durante la conferenza stampa di Sanremo Giovani, Carlo Conti ha annunciato che i Big che parteciperanno al Festival di Sanremo 2026 passeranno da 26 a 28. Il direttore artistico non ha escluso, tra l’altro, di poter arrivare a 30 partecipanti. Il conduttore renderà noto l’elenco completo dei cantanti in gara il 23 novembre.

Sanremo, Carlo Conti cambia il numero dei cantanti in gara

L’avvio di Sanremo Giovani l’11 novembre su Rai 2 ha permesso a Carlo Conti di annunciare una novità relativa alla prossima edizione della kermesse. Durante la conferenza stampa del 7 novembre, il direttore artistico ha infatti annunciato che, molto probabilmente, il numero dei Big in gara verrà aumentato.

“Non credo di riuscire a stare nei 26 Big come previsto dal Regolamento, ma di arrivare a 28”, ha affermato il conduttore.

Il direttore artistico durante la presentazione di Sanremo Giovani

Conti ha successivamente lasciato intendere che potrebbe anche prevedere ben 30 concorrenti per Sanremo 2026.

“Anche quest’anno è veramente difficile”, ha poi aggiunto.

L’annuncio dell’elenco dei Big il 23 novembre

Non è ancora ufficiale, ma l’annuncio dell’elenco dei Big che parteciperanno a Sanremo dovrebbe arrivare il prossimo 23 novembre, durante l’edizione delle 13.30 del Tg1.

“Vorrei riuscire per il 23 novembre, ma stanno ancora arrivando proposte e forse scaliamo al 30”, ha preannunciato Carlo Conti.

Il direttore artistico ha però fatto sapere che spera che questa data non slitti troppo, per evitare, come accaduto durante la scorsa edizione, “di fare l’annuncio e poi di correre a Bologna per lo Zecchino d’Oro”.

“Spero che ci siano polemiche”

Durante la conferenza stampa organizzata in occasione dell’inizio di Sanremo Giovani, Carlo Conti ha paragonato il festival di Sanremo ad una “meravigliosa panna montata che inizia finalmente a montarsi”.

Il conduttore ha anche parlato delle possibili polemiche che seguiranno l’annuncio dei Big in gara alla prossima competizione canora.

“Spero che poi ci siano polemiche, nel momento dell’annuncio dei Big, perché tutto questo, come ci ha insegnato Baudo, serve a creare Sanremo. Il fatto che tutti i giorni c’è un pettegolezzo fa parte del gioco”.

Conti ha poi chiarito che Nicola Savino e Gianluca Gazzoli non co-condurranno il Festival di Sanremo 2026: la loro partecipazione resterà circoscritta alla conduzione del DopoFestival.

“Spero di riuscire a trovare un modo per farli salire entrambi sul palco, anche solo per ringraziarli pubblicamente del lavoro svolto”, ha affermato il conduttore, escludendo così la loro partecipazione con il ruolo che nella scorsa edizione era stato affidato ad Alessandro Cattelan, co-conduttore della quinta serata e volto del DopoFestival.