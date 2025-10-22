Carlo Conti annuncia 34 cantanti verso Sanremo Giovani, chi sono gli artisti scelti tra i 500 candidati

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Carlo Conti ha annunciato i nomi degli artisti scelti per Sanremo Giovani. In alcuni casi non si tratta di nomi inediti, dal momento che alcuni candidati provengono dai prestigiosi talent show X Factor e Amici di Maria de Filippi. La selezione si è svolta tra gli oltre 500 iscritti che hanno presentato domanda. In una nota stampa il conduttore della kermesse fa sapere che dei 34 artisti selezionati verranno svolte le audizioni, e 24 di essi parteciperanno alle cinque serate di Sanremo Giovani 2025.

Chi sono i 34 cantanti ammessi alle audizioni

Nella nota stampa pubblicata sul portale della Rai è presente un allegato con i nomi degli artisti ammessi alle audizioni per Sanremo Giovani 2025.

Come anticipato, quest’anno sono arrivate 524 candidature. La commissione musicale ha selezionato 34 artisti, di cui 33 singoli (18 uomini e 15 donne) e una band composta da tre uomini.

IPA Carlo Conti ha annunciato i nomi dei 34 artisti ammessi alle audizioni per Sanremo Giovani

Riportiamo di seguito i nomi dei 34 artisti ammessi alle audizioni con i relativi brani in gara:

Agèlo – Io distruggo;

Alunno – Bonnie & Clyde;

AMSI – Pizza americana;

Angelica Bove – Mattone;

Antonia – Luoghi perduti;

Axel – Laurearsi;

Cainero – Nuntannamurà;

Caro Wow – Cupido;

Cmqmartina – Radio erotika;

Cola Siel – Azzurro;

Deddè – Ddoje Criature;

Disco Club Paradiso – Mademoiselle;

Eyeline – Finché dura;

Jeson – Inizialmente tu;

Joseph – Fenomenale;

La Messa – Maria;

Lea Gavino – Amico Lontano;

Maddalena – Senti menti;

Marco Millie – Lonely boy;

Mimì – Sottovoce;

Nicolò Filippucci – Laguna;

Nimsay – Ahvah;

Occhi – Ullallà;

Petit – Un bel casino;

Principe – Mon amour;

Renato D’Amico – Bacio piccolino;

Rondine – Maleparole;

Seltsam – Scusa mamma;

Senza Cri – Spiagge;

Soap – Buona vita;

Tära – Mezzaluna;

Tenth Sky – Gimme 5;

Welo – Emigtato;

Xhovana – Ego.

Le serate di Sanremo Giovani 2025

10 artisti verranno eliminati durante le audizioni. I restanti 24 avranno accesso alle cinque serate di Sanremo Giovani condotte da Gianluca Gazzoli.

Le serate si terranno l’11 novembre, il 18 novembre, il 25 novembre, il 2 dicembre e il 9 dicembre. L’appuntamento con la finale che si chiamerà Sarà Sanremo è fissato per il 14 dicembre. Saranno 6 gli artisti che avranno accesso alla finale, ai quali si aggiungeranno altri due nomi provenienti da Area Sanremo, selezionati dalla commissione musicale Rai ai primi di dicembre.

Da chi è composta la commissione musicale

La commissione musicale Rai è presieduta da Carlo Conti in qualità di direttore artistico. Al suo fianco ci sono il vicedirettore della direzione Intrattenimento Prime Time Rai Claudio Fasulo, Ema Stokholma, Carolina Rey, Daniele Battaglia, Enrico Cremonesi e Manola Moslehi.

Il Festival di Sanremo 2026, dopo la lunga battaglia legale sul luogo e il nome della kermesse, andrà in scena dal 24 al 28 febbraio 2026.