Carlo Conti annuncia i cantanti in gara a Sanremo 2026, i nomi dei big e le sorprese del Festival

Cresce l’attesa per Sanremo 2026, con il direttore artistico Carlo Conti che nella giornata di domenica 30 novembre annuncerà il cast completo dei cantanti in gara. Lo farà, come di consueto, in diretta al TG1, nell’edizione delle 13.30, per poi “scappare” a prepararsi per la finale dello Zecchino d’Oro che condurrà nel pomeriggio. Dopo aver rinviato l’annuncio dei big in gara di una settimana dopo la scomparsa di Ornella Vanoni, Conti metterà fine alle indiscrezioni fornendo l’elenco dei 26 che saranno protagonisti sul palco del Teatro Ariston di Sanremo dal 24 al 28 febbraio 2026.

I rumors sui cantanti in gara a Sanremo 2026

Prima dell’annuncio ufficiale, come sempre, è toto-nomi per cercare di indovinare quelle che sono state le scelte di Carlo Conti in vista di Sanremo 2026. Nelle ultime settimane, infatti, numerosi sono stati i rumors sulla 76esima edizione del Festival della Canzone italiana, tra nomi presenti, esclusi e addirittura chi avrebbe rifiutato di partecipare alla kermesse.

Tra gli artisti in pole per entrare nei 26 per molti addetti ai lavori ci sarebbe Tommaso Paradiso, ma anche il grande ritorno di Angelina Mango dopo lo stop forzato per motivi di salute. Nella lista dei chiacchierati anche Fulminacci, Emma Nolde, La Niña, Amara, Maria Antonietta, Mara Sattei, Sayf, Luchè, Eddie Brock, Tropico, Venerus, Sal Da Vinci, Arisa e Malika Ayane.

ANSA Carlo Conti col conduttore di Sanremo Giovani, Gianluca Gazzoli

Potrebbe anche esserci spazio per “coppie inedite” come Elodie–Rkomi, ma anche la conferma di chi ha fatto bene nella passata edizione come Fedez-Marco Masini.

Quando inizia il Festival di Sanremo 2026

Il Festival di Sanremo 2026, come detto, andrà in scena a fine febbraio nella consueta cornice del Teatro Ariston.

Per l’edizione numero 76 della kermesse le date sono quelle dal 24 al 28 febbraio, un “ritardo” causato dalle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina che ha portato la Rai a posticipare il Festival della Canzone italiana di qualche settimana.

Le serate del Festival

Il programma del Festival di Sanremo 2026 sarà invariato rispetto al passato, con la conferma delle serate dal martedì al sabato.

Martedì 24 febbraio, prima serata, si esibiranno tutti i 26 cantanti in gara per far conoscere i propri brani al pubblico italiano.

Mercoledì 25 e giovedì 26 febbraio, invece, il cast sarà diviso, con metà dei cantanti in gara sul palco dell’Ariston ogni sera.

Giovedì 26 si esibiranno anche le Nuove Proposte, i due artisti che hanno vinto Sanremo Giovani 2025 e Area Sanremo 2025.

Venerdì 27 febbraio sarà la serata dedicata ai duetti, mentre sabato 28 andrà in scena la finale che incoronerà il vincitore della 76esima edizione del Festival della Canzone italiana.