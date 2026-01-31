Carlo Conti annuncia i duetti e le cover del Festival di Sanremo 2026, tra gli ospiti anche Francesca Fagnani

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Carlo Conti ha svelato il menu previsto per la serata di venerdì 27 febbraio, meglio nota come la serata dei duetti e delle cover del Festival di Sanremo 2026. Lo ha fatto, il direttore artistico della kermesse, in diretta televisiva al Tg1 delle 13:30 come annunciato precedentemente sui social. Non mancano le soprese: ad esempio, tra gli ospiti dei duetti troviamo anche la giornalista Francesca Fagnani.

Tutti i duetti della serata delle cover

Di seguito tutti i duetti della serata delle cover del Festival di Sanremo 2026:

Ditonellapiaga, TonyPitony – The lady is a tramp

Chiello, Morgan – Mi sono innamorato di te

Fedez & Masini, Stjepan Hauser – Meravigliosa creatura

Arisa, Coro Teatro Regio di Parma – Quello che le donne non dicono

Bambole di pezza, Cristina D’Avena – Occhi di gatto

Ermal Meta, Dardust – Golden hour

Enrico Nigiotti, Alfa – En e Xanax

Dargen D’Amico, Pupo e Fabrizio Rosso – Su di noi

Elettra Lamborghini, Las Ketchup – Aserejé

Eddie Brock, Fabrizio Moro – Portami via

Fulminacci, Francesca Fagnani – Parole, parole

Malika Ayane, Claudio Santamaria – Mi sei scoppiato dentro al cuore

J-Ax, Ligera County Fam. – E la vita, la vita

Francesco Renga, Giusy Ferreri – Ragazzo solo, ragazza sola

Mara Sattei, Mecna – L’ultimo bacio

LDA & Aka 7even, Tullio De Piscopo – Andamento lento

Leo Gassman, Aiello – Era già tutto previsto

Levante, Gaia – I maschi

Maria Antonietta & Colombre, Brunori Sas – Il mondo

Luchè, Gianluca Grignani – Falco a metà

Tommaso Paradiso, Stadio – L’ultima luna

Serena Brancale, Gregory Porter, Delia – Besame mucho

Sayf, Alex Britti, Mario Biondi – Hit the road, Jack

Tredici Pietro, Galeffi, Fudasca & Band – Vita

Sal Da Vinci, Michele Zarrillo – Cinque giorni

Samurai Jay, Belen Rodriguez, Roy Paci – Baila Morena

Raf, The Kolors – The riddle

Nayt, Joan Thiele – La canzone dell’amore perduto

Michele Bravi, Fiorella Mannoia – Domani è un altro giorno

Patty Pravo, Timofej Andrijashenko – Ti lascio una canzone

Come si può notare, la serata delle cover di Sanremo, ormai il momento più atteso della kermesse, è anche la serata dei nomi inaspettati: insieme ai big in gara ci saranno attori (Claudio Santamaria), personalità del giornalismo (Francesca Fagnani) e grandi ritorni (Morgan, Michele Zarrillo, Fiorella Mannoia).

La scaletta, inoltre, soddisfa i rumor che da tempo aleggiavano tra il pubblico e i pronostici: non mancherà l’omaggio a Ornella Vanoni, che verrà ricordata da Patty Pravo con la cover di Ti lascio una canzone, che la grande assente di oggi cantò con Gino Paoli. Il brano è contenuto nell’album Insieme.

Chi voterà per i duetti a Sanremo 2026

La kermesse avrà inizio martedì 24 febbraio e si chiuderà sabato 28. La serata dei duetti e delle cover si terrà venerdì 27.

I voti arriveranno con il Televoto per quanto riguarda il pubblico da casa, ma voteranno anche la Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e la Giuria delle Radio.

Chi affiancherà Carlo Conti alla conduzione del Festival

La rosa di co-conduttrici e co-conduttori che affiancheranno Carlo Conti al timone del Festival di Sanremo 2026 è ancora in divenire. Per il momento sono noti i nomi di Laura Pausini che sarà presente per tutte e cinque le serata della gara.

Recentemente è stato svelato anche il nome di Achille Lauro, vestirà i panni inediti di co-conduttore per la seconda serata del Festival, martedì 25 febbraio. Altri nomi verranno presto svelati.