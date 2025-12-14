Carlo Conti annuncia il primo co-conduttore di Sanremo 2026, chi sarà sul palco del Teatro Ariston al Festival
Gianluca Gazzoli sarà uno dei co-conduttori del Festival di Sanremo 2026: l'annuncio di Carlo Conti
Inizia a prendere forma la squadra di Carlo Conti per Sanremo 2026. Il direttore artistico del Festival ha annunciato chi sarà il primo co-conduttore: Gianluca Gazzoli. Il conduttore di Sanremo Giovani affiancherà Conti sul palco del Teatro Ariston durante le serate dedicate alle nuove proposte. Nel team di Sanremo 2026 anche Carolina Rey, Ema Stokholma e Manola Moslehi, che saranno le conduttrici di PrimaFestival.
L’annuncio di Carlo Conti sul co-conduttore di Sanremo 2026 è arrivato durante la presentazione della finale di Sarà Sanremo, in onda nella serata di oggi, domenica 14 dicembre, su Rai 1.
Il direttore artistico del Festival ha annunciato che uno dei co-conduttori della prossima edizione della kermesse sarà Gianluca Gazzoli.
“Mi sembra giusto che Gianluca Gazzoli sia con me anche sul palco dell’Ariston”, ha detto Conti.
“Hai impegni a febbraio?”, ha poi aggiunto il conduttore rivolgendosi a Gazzoli, seduto accanto a lui.
Già conduttore di Sanremo Giovani, Gianluca Gazzoli affiancherà Carlo Conti alla conduzione di Sanremo 2026 nelle serate dedicate alle nuove proposte.
Conti gli ha affidato un ruolo centrale, in modo da accompagnare i giovani artisti nel loro percorso al festival della canzone italiana.
Una opportunità importante per lui, che all’annuncio del conduttore ha mostrato tutta la sua emozione.
PrimaFestival e Dopo Festival, chi ci sarà
Non solo Gazzoli, Carlo Conti ha anche annunciato chi sarà alla guida del PrimaFestival.
Saranno Ema Stokholma, Manola Moslehi e Carolina Rey a condurre lo spazio che andrà in onda prima delle serate di Sanremo.
Mentre a condurre il Dopofestival ci sarà Nicola Savino, che prende il posto di Alessandro Cattelan.