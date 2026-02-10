Carlo Conti annuncia Tiziano Ferro come ospite a Sanremo 2026 per la prima serata di martedì 24 febbraio
Tiziano Ferro sarà ospite al Festival di Sanremo 2026 nella prima serata di martedì 24 febbraio: l'annuncio del direttore artistico Carlo Conti
Il direttore artistico e conduttore Carlo Conti, dopo le polemiche su Andrea Pucci, ha annunciato un nuovo super ospite per il Festival di Sanremo 2026. In occasione della prima serata in programma martedì 24 febbraio salirà sul palco del Teatro Ariston il cantante Tiziano Ferro.
- L'annuncio di Carlo Conti su Tiziano Ferro a Sanremo 2026
- Il legame tra Tiziano Ferro e il Festival di Sanremo 2026
- I co-conduttori e gli ospiti della prima serata di Sanremo 2026
L’annuncio di Carlo Conti su Tiziano Ferro a Sanremo 2026
L’annuncio di Carlo Conti è arrivato con un video pubblicato sui social nella mattinata di martedì 10 febbraio.
Nel filmato, il direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo 2026 ha detto: “Altra notiziola oggi per completare il cast di Sanremo 2026. Super ospite alla prima serata: Tiziano Ferro. Sono molto contento che abbia accettato il mio invito. L’appuntamento con lui e la sua musica è per martedì 24″.
Il legame tra Tiziano Ferro e il Festival di Sanremo 2026
Tiziano Ferro non ha mai partecipato come cantante in gara al Festival di Sanremo ma è stato ospite in varie occasioni al Teatro Ariston.
La prima risale al 2006: in quell’edizione di Sanremo duettò con Michele Zarrillo.
L’anno successivo, nel 2007, fu ospite, così come anche nel 2015 e poi nel 2017, quando duettò anche assieme a Carmen Consoli per presentare la loro canzone “Il conforto”.
Il cantante di Latina sarebbe dovuto essere ospite anche al Festival di Sanremo 2010, ma fu costretto a fermarsi per una laringite.
Nel 2020, Tiziano Ferro è stato invece ospite fisso di tutte e cinque le serate del Festival.
I co-conduttori e gli ospiti della prima serata di Sanremo 2026
Martedì 24 febbraio, nella prima serata del Festival di Sanremo 2026, a co-condurre la kermesse al Teatro Ariston assieme a Carlo Conti sarà l’attore Can Yaman, oltre a Laura Pausini, co-conduttrice annunciata per tutte le serate dell’edizione di quest’anno.
Oltre a Tiziano Ferro sarà ospite nella prima serata di Sanremo 2026 anche Max Pezzali, atteso sul palco della nave ormeggiata davanti alle coste della città ligure. Pezzali sarà presente in tutte le serate del Festival.
Per il giorno successivo, mercoledì 25 febbraio, sono stati annunciati Lillo e Achille Lauro come co-conduttori del Festival.
Resta da capire, invece, chi sostituirà Andrea Pucci dopo la sua rinuncia al ruolo di co-conduttore nella serata di giovedì 26 febbraio di Sanremo 2026.